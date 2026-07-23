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安江省边防部队全力做好2027年APEC会议安保工作

富国特区不仅是安江省的旅游和经济中心，也是越南西南海域重要的国防安全战略要地。在2027年亚太经合组织（APEC）年即将到来之际，安江省边防部队积极同有关职能部门，主动制定并同步实施各项安保方案，全力确保APEC领导人会议周绝对安全，为展现一个安全、稳定、友好、好客的越南形象作出贡献。

安江省边防部队巡逻艇在富国海域开展巡逻管控。图片来源：越通社
安江省边防部队巡逻艇在富国海域开展巡逻管控。图片来源：越通社

越通社安江省——富国特区不仅是安江省的旅游和经济中心，也是越南西南海域重要的国防安全战略要地。在2027年亚太经合组织（APEC）年即将到来之际，安江省边防部队积极同有关职能部门，主动制定并同步实施各项安保方案，全力确保APEC领导人会议周绝对安全，为展现一个安全、稳定、友好、好客的越南形象作出贡献。

安江省边防部队指挥部政治副主任范国俊中校表示，在富国承办2027年APEC会议的背景下，单位始终将维护国家主权、边境安全、口岸安全和辖区社会稳定作为首要任务。根据国防部、越南边防部队司令部以及安江省党委、人民委员会的部署，本单位已全面检查并完善边境、口岸、港口安保预案，加强出入境、进出口活动监管，并从项目建设阶段起就做好APEC相关重点工程的安全保障工作。

边防部队与海军、海警、公安及地方政府保持密切协作，加强信息共享，强化海上及口岸巡逻管控，严厉打击各类犯罪活动、走私、商业欺诈、非法出入境以及其他可能影响社会治安秩序的违法行为。同时，各项联合处置预案得到进一步完善，确保能够快速、高效应对各类突发情况，做到防患于未然。

除加强边境管控外，安江省边防部队还重点加强对APEC会议中心、富国国际机场、交通干线及重点医疗机构等重要设施的安全保卫工作，同步开展打击毒品犯罪、经济犯罪和刑事犯罪专项行动，并加强网络安全、防火灭火、应急救援等保障措施，制定完善各类突发事件应急预案。

富国是越南西南海域的重要门户，每天经海运和空运往来的旅客、交通工具及货物流量巨大，在带动经济发展的同时，也对口岸管理、出入境管控以及跨国犯罪防范提出了更高要求，尤其是在2027年APEC会议举办期间。

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安江省边防部队安泰口岸边防站乐潭边防检查站官兵核查渔船证件。图片来源：越通社

在阳东港口边防指挥部，广大官兵始终保持高度战备状态，加强海上巡逻执法，严格检查进出港人员和交通工具，并会同有关部门加强海域管理，打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞等违法行为，切实维护口岸地区安全稳定。

阳东港口边防指挥部指挥长唐文昏中校表示，部队经常与有关职能部门开展联合行动，加强海域管理，及时发现和依法处置各类违法行为，为举办国际大型活动营造安全稳定的环境。

预计2027年APEC领导人会议周将吸引来自21个成员经济体的1万余名代表参会。会议规模大、国际关注度高，对安全保障工作提出了更高要求。相关部门正按照“早谋划、早部署、早落实”的原则，构建多层次安保体系，有效防范恐怖活动、跨国犯罪及其他危害公共安全的风险。

与此同时，安江省边防部队高度重视构建“民心阵势”，积极动员边境和沿海群众参与“全民维护国家领土主权和边境安全”运动，充分发挥渔民和沿海居民在信息收集、情况报告和共同维护海洋主权、安全稳定方面的重要作用。

依托各部门密切协同配合和人民群众的广泛支持，安江省边防部队正着力构筑守护富国的坚实安全屏障，全力确保2027年APEC领导人会议周绝对安全，为提升越南和平、稳定、安全、友好国家形象和国际影响力作出积极贡献。（完）

越通社
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