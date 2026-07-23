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越南建议深化东盟与合作伙伴之间的合作

在第59届东盟外长会议及相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠日前分别出席了东盟与印度、美国、中国和俄罗斯外长会议。

在东盟-印度外长会议上，双方一致同意开展“2026年东盟—印度海洋合作年”框架下的各项活动；推动对《东盟—印度货物贸易协定》的审查工作完成，提高应对外部动荡的能力。

越南外交部长黎怀忠建议加强合作以维护地区和平与稳定；提高经济韧性，并通过尽早以高效方式完成对《东盟—印度货物贸易协定》的审查，为企业活动提供更多便利。

在东盟-美国外长会议上，黎怀忠建议东盟与美国朝着开放、透明、互利方向促进贸易与投资；加强在数字经济、人工智能、半导体、科技、创新、能源转型及区域能源互联等领域的合作。他还建议美国继续支持湄公河次区域合作，特别是在水资源管理、应对气候变化、可持续基础设施发展及人力资源培训等方面的合作。

在东盟—中国外长会议上，会议欢迎通过《东盟—中国关于建立可持续和包容性的数字生态合作行动计划（2026-2030）》，成立东盟—中国人工智能产业创新中心；推动成立东盟—中国数字学院，并记录将2027年定为“东盟—中国人工智能合作年”的提议。

黎怀忠在会议上发言时提出了三项优先方向，包括推动高质量经济一体化和加强基础设施互联互通；以创新创意和人工智能为新的增长动力；同时加强战略互信，协调应对非传统安全挑战。

在东盟—俄罗斯外长会议上，各方同意推动网络安全、打击跨国犯罪、反恐、灾害管理、卫生医疗、教育、旅游和青年交流等领域合作关系向纵深发展。

黎怀忠还建议东盟与俄罗斯将合作关系拓展至科技与创新、联合科研、创新创业生态系统、数字化转型和数字安全等新兴领域，充分发挥东盟—俄罗斯信息与通信技术安全对话机制以及俄罗斯与东盟数字化转型高级官员合作机制的作用。（完）

越通社
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