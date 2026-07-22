Multimedia

视频

河静省同禄三岔路口成为民众缅怀英烈的重要纪念地

在十位女青年英雄之墓前，一批又一批前来祭奠的人们静静排队，手捧白菊，敬献清香。

七月骄阳似火，前往河静省同禄三岔路口国家级历史遗迹区祭奠英烈的人流络绎不绝。

在十位女青年英雄之墓前，一批又一批前来祭奠的人们静静排队，手捧白菊，敬献清香。

清化省安长乡居民 武氏春：“我们将永远铭记和感恩十位女烈士。我18岁时也曾参军入伍，幸运的是，我们还能生活在和平年代。而她们却永远留在了那个战火纷飞的年代，承受了无数艰难困苦。今天，我们从家乡一路来到这里，既感到欣慰，又无比感动。”

在前来同禄三岔路口祭奠的人群中，身着绿色志愿者服装和印有金星红旗图案服饰的青年尤为引人注目。站在烈士墓前，聆听十位女青年突击队员在十八、二十岁的青春年华英勇牺牲的故事，不少游客都难掩内心的感动与自豪。

高平省幸福乡居民 农氏秋蓉：“来到这样的革命传统教育基地，我们再次聆听革命先烈的英雄事迹，回顾那段波澜壮阔的战争岁月，缅怀那些为国家独立和主权献出生命的英烈。”

为了做好七月纪念活动接待工作，同禄三岔路口遗迹区管理委员会全员上岗，从交通疏导、引导各祭奠团队敬献鲜花，到讲解历史资料、介绍馆藏文物等各项工作，都做到细致周到、井然有序。历史故事与现场展示相结合，让游客在重温历史的过程中获得更加直观、生动的体验。

同禄三岔路口遗迹区暨李自重纪念区管理委员会主任 邓国宇：“为了做好接待、服务和讲解工作，管理委员会全体干部职工实行全天候值班，周末无休。同时，我们制定了详细的接待方案。”

昔日的“火线坐标”，如今已化作传承爱国主义精神和民族自豪感的重要象征，不断激励着一代又一代越南青年接续奋斗，为国家的发展奉献力量。（完）

越通社
#同禄三岔路口
关注 VietnamPlus

相关新闻

7·27荣军烈士日：海外越侨青年代表团在同禄三岔路口遗迹向各位英烈进香

7·27荣军烈士日：海外越侨青年代表团在同禄三岔路口遗迹向各位英烈进香

值此越南荣军烈士日（1947年7月27日——2023年7月27日）76周年和同禄三岔路口10位年轻女烈士牺牲55周年纪念日（1968年7月24日—— 2023 年 7 月 24 日）之际，7月26日，来自26个国家和地区参加“2023年越南夏令营”的120余名海外越侨青年前往河静省干禄县同禄乡同禄三岔路口历史遗迹，向各位年轻女烈士献花进香。

更多

将两位烈士遗骸从帕丁山顶迎回故土

将两位烈士遗骸从帕丁山顶迎回故土

帕丁山口是1954年奠边府战役的交通要道。战争结束七十多年后的今天，这里仍有一些英烈长眠山间、尚未被找到。根据目击者和当地群众提供的线索，奠边省军事指挥部搜寻、归纳烈士遗骸工作组组织开展了核实、实地勘察，并在牛下乡（Quài Tở）垄村（Lồng）区域进行发掘。

《1954年日内瓦协定——越南外交史上的里程碑》

《1954年日内瓦协定——越南外交史上的里程碑》

1954年5月8日，就是越南军民取得“震惊世界、威震五洲”的奠边府大捷后的第二天，日内瓦会议正式开始讨论恢复印度支那和平问题。经过75天紧张而复杂的谈判，包括7次全体会议和24次代表团团长级会议，《日内瓦协定》于1954年7月21日正式签署。协定确认了越南的独立、主权、统一和领土完整，同时规定外国军队必须撤出印度支那，军事分界线仅具有临时性质，印度支那三国将分别举行自由普选，实现国家统一。

四方爱心温暖芒炭灾区 众志成城共克时艰

四方爱心温暖芒炭灾区 众志成城共克时艰

在地方政府的统一指挥和积极组织下，莱州省内外爱心人士赶赴芒炭乡，为受灾群众送去温暖。在面对灾难的背景下，越南民族“同舟共济、守望相助”的传统美德再次得到生动体现。

越南国会主席陈青敏慰问革命有功人员

越南国会主席陈青敏慰问革命有功人员

值此越南荣军烈士节79周年之际，7月19日上午，越南国会主席陈青敏前往胡志明市龙海乡龙坦伤残军人与革命有功人员疗养中心，看望慰问正在这里接受治疗和疗养的伤残军人。

芒炭努力稳定灾后生活

芒炭努力稳定灾后生活

洪峰已过，但莱州省芒炭乡许多村庄遭受的损失仍无法完全统计。在从省到基层各级政府的强力介入下，灾后恢复工作正紧锣密鼓地同步开展，多措并举帮助灾民尽快稳定生活。

越南设立国家芯片试产中心 迈向半导体技术自主

越南设立国家芯片试产中心 迈向半导体技术自主

半导体被视为数字经济的基础，也是全球竞争中的战略技术。为了逐步掌握这一领域，越南不仅需要高素质人力资源，还必须完善创新生态系统。国家半导体芯片试产支持中心的成立，有望为实现在技术自主方面的渴望增添新动力。

林同省瞄准清真产业新赛道

林同省瞄准清真产业新赛道

依托高科技农业优势，林同省正积极开拓清真市场，推动农产品和食品产业向更高附加值方向发展。当地拥有蔬菜、花卉、咖啡、茶叶、水果等优质农产品，以及丰富的农产品加工资源，在发展清真产业方面具备良好基础。

莱州省集中力量克服自然灾害后果

莱州省集中力量克服自然灾害后果

自7月18日中午起，芒炭乡区域的洪水已经退去，但预报降雨仍将持续复杂变化，且强度较大。莱州省人民委员会主席要求各力量继续做好应对各种情况的准备，同时必须将高风险地区的全部民众转移到安全地带。

生物识别值机：河内内排国际机场开启智慧出行新体验

生物识别值机：河内内排国际机场开启智慧出行新体验

2026年暑运高峰期间，河内内排国际机场日均保障航班近700架次、旅客吞吐量超过10万人次。其中，单日最高达到740架次航班、约12万人次旅客，值机区域始终面临较大的保障压力。为了提升服务质量、缓解高峰时段旅客排队拥堵，内排国际机场正式启用生物识别自助值机终端（Kiosk）。