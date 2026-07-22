河静省同禄三岔路口成为民众缅怀英烈的重要纪念地

七月骄阳似火，前往河静省同禄三岔路口国家级历史遗迹区祭奠英烈的人流络绎不绝。

在十位女青年英雄之墓前，一批又一批前来祭奠的人们静静排队，手捧白菊，敬献清香。

清化省安长乡居民 武氏春：“我们将永远铭记和感恩十位女烈士。我18岁时也曾参军入伍，幸运的是，我们还能生活在和平年代。而她们却永远留在了那个战火纷飞的年代，承受了无数艰难困苦。今天，我们从家乡一路来到这里，既感到欣慰，又无比感动。”

在前来同禄三岔路口祭奠的人群中，身着绿色志愿者服装和印有金星红旗图案服饰的青年尤为引人注目。站在烈士墓前，聆听十位女青年突击队员在十八、二十岁的青春年华英勇牺牲的故事，不少游客都难掩内心的感动与自豪。

高平省幸福乡居民 农氏秋蓉：“来到这样的革命传统教育基地，我们再次聆听革命先烈的英雄事迹，回顾那段波澜壮阔的战争岁月，缅怀那些为国家独立和主权献出生命的英烈。”

为了做好七月纪念活动接待工作，同禄三岔路口遗迹区管理委员会全员上岗，从交通疏导、引导各祭奠团队敬献鲜花，到讲解历史资料、介绍馆藏文物等各项工作，都做到细致周到、井然有序。历史故事与现场展示相结合，让游客在重温历史的过程中获得更加直观、生动的体验。

同禄三岔路口遗迹区暨李自重纪念区管理委员会主任 邓国宇：“为了做好接待、服务和讲解工作，管理委员会全体干部职工实行全天候值班，周末无休。同时，我们制定了详细的接待方案。”

昔日的“火线坐标”，如今已化作传承爱国主义精神和民族自豪感的重要象征，不断激励着一代又一代越南青年接续奋斗，为国家的发展奉献力量。（完）