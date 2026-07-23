“挨家挨户”采集DNA：一场从人心出发的烈士寻亲战役

怀着感恩为国牺牲者的决心，越南公安部正在全国范围内开展烈士亲属DNA生物样本采集高峰期行动。这不仅是一项政治任务，更是来自心底的号令，有助于将各位英雄烈士带回亲人身边、带回故乡。

已年过百岁的越南英雄母亲阮氏曹，仍未停止对1975年牺牲的儿子的思念。

当公安干部亲自上门为其采集DNA样本时，这位老母亲激动不已，因为经过多年的等待，寻找儿子的征程又多了一份希望。

河内市越南英雄母亲 阮氏曹：“感谢党、感谢国家、感谢所有部门对此事的关心。如果能找到烈士的坟墓，我们真的非常感谢。”

除了阮氏曹母亲的家庭外，在全国多个地方，公安力量也正在同步开展烈士亲属DNA生物样本采集工作。对于年事已高、体弱多病、行动不便的老人，工作组携带设备上门，按规定流程进行采样，确保快速、准确且庄重。

宁平省周山坊居民 杨文旺：“起初我打算带母亲到省里去，但因年迈体弱去不了，所以各位同志就上门采样，为我家提供了便利。”

今天采集的每一份生物样本，都将被补充到国家DNA数据库中，为今后与烈士遗骸进行比对提供服务。

这也是越南公安部在建设越南公民DNA数据库过程中的战略性准备，该数据库以国家人口数据库和《身份证法》为基础，为报恩答义工作奠定坚实基础。

越南公安部C06局副局长 陈鸿福大校：公安部并非今年才开始采集烈士亲属的DNA。自受命建设越南公民DNA数据库以来，我们就与各部门、地方协调，并动员社会化资源，完全免费地采集生物样本。至今已收集超过9.3万份样本，分析了5.3万条基因序列，并确认了25名烈士的身份。

要获得一份符合比对条件的DNA样本，最大的挑战并非采样技术，而是排查并正确确定母系亲属——这是确保鉴定绝对准确性的先决条件。依托庞大的人口数据库结合优抚对象数据，基层公安力量坚持“挨家挨户”走访核实信息。这是一项默默无闻、细致入微的工作，却决定着整个战役的成败。

越南公安部C06局局长 武文晋少将：首先，对于已建立的居民区数据，现在要与实际前来提供样本的亲属进行核对，以确保已建立的数据与实际前来提供样本的人员信息一致。其次，要采集血样，送回保存以进行DNA分析，这是一项极为重要的技术流程。

在此次高峰期，越南公安部充实DNA数据库的工作，将成为配合国防部对已归集的烈士遗骸样本进行比对的“金钥匙”。今天保存的每一份生物样本，不仅能缩短寻亲之路，更是点亮了数万个家庭希望的火焰，在漫长岁月的等待之后，将各位英雄烈士带回亲人身边、带回故乡。（完）