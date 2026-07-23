黎怀忠在第59届东盟外长会议期间会见中、加、新三国外长

两国外长一致同意继续认真、有效落实两党两国最高领导人达成的重要共识，发挥高层交往的战略引领作用，按照“六个更”总体方向，推动具有战略意义的越中命运共同体建设不断走深走实。

两国外长还一致同意加强发展战略对接，提升经贸、投资、基础设施互联互通、科学技术、教育培训和民间交流合作的质量与效益，推动合作朝着平衡、可持续、包容和互利共赢的方向发展。黎怀忠建议中方继续为越南商品特别是农产品开放市场，为两国企业开展经营活动提供便利，并支持越南担任“共享大市场：出口中国”系列活动的主题国。

同一天，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见加拿大外交部长阿南德和新西兰外交部长温斯顿·彼得斯。

会见加拿大外长阿南德时，黎怀忠建议双方密切配合，推动升级双边关系的目标的落实；加强高层及各级代表团互访，继续保持现有对话机制，同时拓展经贸、投资、国防、安全、高素质人力资源培养等领域合作，在地区和国际论坛上加强协调与配合。

阿南德部长强调，加拿大始终支持东盟的中心地位及东盟主导的各项机制，并将越南视为加拿大对东盟及印度洋—太平洋地区政策中的重要合作伙伴。

加拿大外长阿南德对与越方保持密切协调，积极筹备两国高层互访，推动两国关系框架早日升级表示赞同，同时拓展在可持续发展、能源、航空航天、农业、食品安全、科技、教育培训以及民间交流等领域的合作。

会见新西兰外交部长温斯顿·彼得斯时，双方对近年来越新关系以及东盟—新西兰关系取得的积极发展感到满意。温斯顿·彼得斯高度评价越南作为2024—2027年东盟—新西兰关系协调国所发挥的积极、主动和富有成效的作用，为促进双方对话、增进互信、推动双边关系务实发展作出重要贡献。

黎怀忠部长表示，越南将继续发挥桥梁纽带作用，与新西兰及东盟各国保持密切协调，有效落实《2026—2030年东盟—新西兰行动计划》，推动东盟—新西兰全面战略伙伴关系朝着务实、高效、可持续方向发展。（完）