经济

多措并举打通企业发展堵点

越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

兴越制衣公司为出口到日本市场的服装进行缝制。图自越通社
兴越制衣公司为出口到日本市场的服装进行缝制。图自越通社

越通社河内 —— 越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

通知指出，党和国家十分重视并积极为企业发展创造有利条件。越共中央政治局近期出台了一系列决议，为国有企业、民营企业和外商投资企业（FDI）三类企业发展注入新动力。

截至2026年6月底，全国共有100多万家企业正常运营，注册资本总额超过3000万亿越盾，对国内生产总值（GDP）的贡献超过60%，创造1760多个就业岗位，贡献约55%的国家财政收入。为实现经济两位数增长目标，政府要求各部委、地方政府和企业界集中落实多项重点任务。

完善制度建设 畅通发展资源

政府总理要求继续完善体制机制，深入推进实质性行政审批制度改革，将制度建设作为推动发展的基础。司法部负责统筹法律制度建设监督工作，各部委主动解决企业反映的问题，并公开办理结果，坚决取消相互交叉、重复和不合理的规定及行政程序，杜绝推诿扯皮。各部门负责人对审批超期和违规增设手续承担直接责任。

在资金、土地和投资保障方面，财政部继续推动资本市场和企业债券市场健康稳定发展，于2026年7月完成越南金融市场总体改革方案；同时依法加快处置长期搁置项目，避免土地和资源浪费。越南国家银行继续实施灵活有效的货币政策，稳定宏观经济，扩大企业融资渠道。

各部委和地方继续降低物流成本、专业检查费用及企业合规成本，减少重复检查。工贸部创新贸易促进方式，以企业实际订单、合同和市场份额作为评价标准，支持企业拓展国际市场，深度融入全球供应链。

推动创新发展 提升企业竞争力

政府要求完善科技创新、数字化转型和绿色转型相关政策，培养高素质人才，加强企业治理能力建设，支持企业技术创新和数字化升级。

实施支持民营经济、中小企业发展的政策，鼓励个体工商户转型升级为企业，培育具有区域和国际竞争力的大型企业。

对于不同类型企业，国有企业要在重点领域发挥引领作用，在投资、技术创新、数字化转型和基础设施建设方面走在前列；民营企业作为经济重要增长动力，将获得更加公平的资源配置和市场准入，大型民营企业要发挥创新引领作用；外资企业继续提高投资质量，加强技术转移、人才培养，提高本地化率，支持越南企业参与全球产业链。

各部委和地方还就推动国有企业、民营企业和外资企业对接加强合作，并把产业协同效果和国内增加值作为制定支持政策的重要依据。

提高执行效能 发挥企业主体作用

政府总理要求进一步强化行政纪律，提高政策执行效率，坚持以人民和企业为中心，推进放权赋能与监督管理并重，不得将困难转嫁给企业。

对于企业界，要弘扬自立自强和创新精神，不断提升治理能力、产品质量和国际竞争力，严格遵守法律法规，积极履行社会责任和环境责任，主动参与国内外产业链、供应链和价值链建设，优先使用本土原材料、零部件、服务和技术。

国有企业要加快国家重点项目建设，发挥带动作用，为民营企业参与重大项目和产业链创造条件；民营企业要积极推进技术创新和管理升级，不断增强国际竞争力；外资企业要认真履行本地化、技术转移和人才培养承诺，积极在越南设立和扩大研发中心、设计中心、创新中心及技术和管理培训中心。（完）

越通社
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #企业发展堵点 #第394/TB-VPCP号通知 #政府总理 #政府常务委员会与企业会议 #破解堵点 #民营企业 #国营企业 #外资企业
关注 VietnamPlus

民营经济发展

国有经济

越南—新纪元

相关新闻

庆和省中南卡纳（Cà Ná）国际港口为该区域打造货物供应链。图自越通社

助力越南在供应链中升级的“拼图”

得益于吸引外资、成本竞争力、政策稳定以及自贸协定网络和企业灵活性等优势，日益增强的供应能力是助力越南在国际供应版图上不断升级的“拼图”

德州市人民政府外事办公室副主任谭明明接受越通社记者采访。图自越通社

越南是中国企业扩大合作战略中的潜力目的地

据越通社驻华记者报道，中国山东省德州市人民政府评价称，越南是颇具合作潜力的市场，因其投资环境日益便利，工业、基础设施和绿色转型发展需求日益增长。现代农业、新能源、制造业、环境保护和城市发展等领域被确定为未来具有前景的合作方向。

更多

在飞机租赁协议签署仪式上的越南国家航空公司副总经理阮战胜与Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼。图自越通社

国际合作伙伴高度评价越南航空前景

在范堡罗国际航空航天展上，越南国家航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）与三家全球领先的飞机租赁公司签署协议，确认租赁19架波音737 MAX 8飞机。

今年上半年全国化肥出口激增。图自越通社

今年上半年全国化肥出口激增

据越南海关局数据显示，今年前6个月越南化肥出口量近170万吨，创汇超过9.32亿美元，与去年同期相比，出口量大幅增长52%，出口额翻倍。

河内市天禄乡公共行政服务中心。图自越通社

数字化转型——河内新增长的基础

河内市委副书记阮文峰表示，河内市确定将落实越共中央政治局关于实现科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议视为全面革新治理方式、提升运行效能的重要举措，而新治理模式的核心正是数据与数字化转型。

庆和省芽庄海滩。图自越通社

越共十四届三中全会：以统一治理思维拓展海洋经济发展空间

在越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议开幕式上，越共中央总书记苏林强调，海洋是国家生存、发展和维护主权的重要空间，必须坚持陆地、港口、物流、经济走廊和国际合作相结合，实行统一规划和综合治理，为建设海洋强国提供坚实支撑。

越南石油产业巩固海洋经济发展领先地位。图自越通社

越南石油产业巩固海洋经济发展领先地位

在落实关于《到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议近8年后，石油行业继续肯定其在海洋经济发展中的引领作用，总开采量超过1.55亿吨，总收入达6300万亿越盾。

首批猪肉产品交接仪式。图自越通社

捷克首批猪肉产品正式进入越南市场

7月21日，在海防港股份公司新武港分公司，爱格富集团（Agrofert Group）驻越南代表处及相关单位联合举行仪式，迎接入境越南的首批自捷克Kostelecké Uzeniny工厂正规进口的猪肉产品。海防市人民委员会领导代表、捷克驻越南大使馆代表、越南工贸部代表以及两国企业代表出席活动。

河西湖泰纺织化工公司拥有多批出口至美国和欧洲市场的订单。图片来源：越通社发

CPTPP——推动自由贸易发展的重要支点

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）持续巩固其作为全球标准最高、覆盖范围最广的新一代自由贸易协定之一的重要地位。尤其是在全球经济面临复杂地缘政治变化、供应链中断及贸易保护主义抬头的背景下，CPTPP正成为推动自由贸易的关键支点，为全球贸易注入新动能，开辟新的发展空间。

胡志明市中心区域西贡河畔的金融楼群。图自越通社

汇丰：下半年是对越南经济保持稳定节奏能力的考验

在经历上半年积极增长之后，越南经济预计将面临更多挑战，因为对通胀、汇率和利率的压力加大。据汇丰银行（HSBC）表示，今年剩下的路程不仅是保持增长势头的问题，更是对增长质量和保持宏观平衡稳定能力的考验。

越南驻东帝汶代办范平潭和东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯。图自越通社

越南与东帝汶开辟粮食安全和水产合作新空间

7月20日，越南驻东帝汶代办范平潭在东帝汶首都帝力与东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯（Mariano Assanami Sabino Lopes）举行工作会谈，就推动粮食安全、农村发展、海洋资源可持续开发及人力资源培训等领域的合作措施进行交流。

附图。图自越通社

越南第三区域海关货物进出口额增长超过12%

据越南第三区域海关分局统计数据显示，自年初至7月12日，第三区域（海防、太平）货物进出口总额超过667亿美元，同比增长12.1%。其中，出口额超过313亿美元，进口额超过354亿美元。