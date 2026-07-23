多措并举打通企业发展堵点

越通社河内 —— 越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。



通知指出，党和国家十分重视并积极为企业发展创造有利条件。越共中央政治局近期出台了一系列决议，为国有企业、民营企业和外商投资企业（FDI）三类企业发展注入新动力。



截至2026年6月底，全国共有100多万家企业正常运营，注册资本总额超过3000万亿越盾，对国内生产总值（GDP）的贡献超过60%，创造1760多个就业岗位，贡献约55%的国家财政收入。为实现经济两位数增长目标，政府要求各部委、地方政府和企业界集中落实多项重点任务。



完善制度建设 畅通发展资源



政府总理要求继续完善体制机制，深入推进实质性行政审批制度改革，将制度建设作为推动发展的基础。司法部负责统筹法律制度建设监督工作，各部委主动解决企业反映的问题，并公开办理结果，坚决取消相互交叉、重复和不合理的规定及行政程序，杜绝推诿扯皮。各部门负责人对审批超期和违规增设手续承担直接责任。



在资金、土地和投资保障方面，财政部继续推动资本市场和企业债券市场健康稳定发展，于2026年7月完成越南金融市场总体改革方案；同时依法加快处置长期搁置项目，避免土地和资源浪费。越南国家银行继续实施灵活有效的货币政策，稳定宏观经济，扩大企业融资渠道。



各部委和地方继续降低物流成本、专业检查费用及企业合规成本，减少重复检查。工贸部创新贸易促进方式，以企业实际订单、合同和市场份额作为评价标准，支持企业拓展国际市场，深度融入全球供应链。



推动创新发展 提升企业竞争力



政府要求完善科技创新、数字化转型和绿色转型相关政策，培养高素质人才，加强企业治理能力建设，支持企业技术创新和数字化升级。



实施支持民营经济、中小企业发展的政策，鼓励个体工商户转型升级为企业，培育具有区域和国际竞争力的大型企业。



对于不同类型企业，国有企业要在重点领域发挥引领作用，在投资、技术创新、数字化转型和基础设施建设方面走在前列；民营企业作为经济重要增长动力，将获得更加公平的资源配置和市场准入，大型民营企业要发挥创新引领作用；外资企业继续提高投资质量，加强技术转移、人才培养，提高本地化率，支持越南企业参与全球产业链。



各部委和地方还就推动国有企业、民营企业和外资企业对接加强合作，并把产业协同效果和国内增加值作为制定支持政策的重要依据。



提高执行效能 发挥企业主体作用



政府总理要求进一步强化行政纪律，提高政策执行效率，坚持以人民和企业为中心，推进放权赋能与监督管理并重，不得将困难转嫁给企业。



对于企业界，要弘扬自立自强和创新精神，不断提升治理能力、产品质量和国际竞争力，严格遵守法律法规，积极履行社会责任和环境责任，主动参与国内外产业链、供应链和价值链建设，优先使用本土原材料、零部件、服务和技术。



国有企业要加快国家重点项目建设，发挥带动作用，为民营企业参与重大项目和产业链创造条件；民营企业要积极推进技术创新和管理升级，不断增强国际竞争力；外资企业要认真履行本地化、技术转移和人才培养承诺，积极在越南设立和扩大研发中心、设计中心、创新中心及技术和管理培训中心。（完）

越通社