经济

VETC充电平台上线一月覆盖约50%的多品牌充电网络

上线一个多月后，Tasco旗下成员单位VETC推出的VETC充电平台已接入越南全国350多个充电桩，覆盖全国约50%的多品牌充电网络，并持续升级平台功能，不断提升电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的使用体验。

附图。图自越通社
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越通社河内——上线一个多月后，Tasco旗下成员单位VETC推出的VETC充电平台已接入越南全国350多个充电桩，覆盖全国约50%的多品牌充电网络，并持续升级平台功能，不断提升电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的使用体验。

VETC充电站自2026年6月中旬上线，基于VETC应用程序开发，使用户可以在单一平台上完成从查找充电站、导航、启动充电、支付到接收电子发票的整个流程。该解决方案帮助车主无需安装多个应用程序或管理不同充电站运营商的多个支付账户，长途出行更加便捷。

据VETC介绍，经过一个多月的运营，该平台收到了用户和合作伙伴的积极反馈。所有已连接并支持VETC支付的充电站均录得充电次数增加，有助于提高客户触达能力和基础设施运营效率。

在扩大网络的同时，VETC还增加了多项便利功能，如按时间段显示每个充电桩的充电价格、升级搜索地图界面、完善集成充电站的汽车展厅客户接待流程等。

在6月和7月初，VETC与ChargeLink、NovaCharge和EBOOST三家新伙伴扩大合作；其中EBOOST自2026年7月22日起正式接入。连同Tasco Smart Charge、福特越南、ESKY和Rabbit EVC，该平台现已与全国超过350个充电桩实现互联互通，基本满足新能源汽车用户跨省出行的需求。

VETC数字公司总经理陈阮玉成表示，公司力争打造开放连接平台，为充电站运营商、车企和用户创造利益。今后，VETC将继续扩大与充电站运营商的合作，并开发更多新功能，以完善面向车主的数字生态系统。目前，VETC通过越南智慧交通生态系统为近500万客户提供服务。（完）

附图。图自越通社

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越通社
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