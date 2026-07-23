让科技成果“种”到田间地头 打造低排放稻米产业

越通社芹苴市——7月22日至24日，越南农业科学院与各合作伙伴在芹苴市举办“亚洲低排放稻米解决方案：区域创新与推广路线图”国际研讨会，汇聚来自亚洲10多个国家100多名代表和科学家。



不仅要实现增产，更要实现低排放



越南农业科学院院长阮鸿山教授在会上致开幕词时表示，水稻在亚洲农业、经济和文化中占据核心地位。对数十亿人口而言，稻米不仅是基本粮食，也是农村生计的重要基础和粮食安全的重要支柱。



他指出，稻米产业当前面临气候变化日益严峻和农业生产必须减少温室气体排放，尤其是减少甲烷排放双重压力。据研讨会资料显示，稻米保障全球35亿多人口的生计，亚洲贡献了全球90%的稻米产量。2023年，越南水稻产量约4350万吨，出口830万吨大米。



阮鸿山强调，“我们今天面临的最大挑战，不仅是生产更多稻米，更重要的是采取更加可持续的生产方式，即降低排放，增强应对气候变化的韧性，更高效地利用自然资源，并为农民创造更高收入。”



要实现增产、增收、环保目标，稻米产业必须在科技、政策与合作方面实现新突破。



让农民愿意接受科学成果



在阮鸿山看来，科技成果只有真正被农民接受并有效应用，才能产生实际影响。当前的挑战不仅在于研发新品种或新技术，还在于通过助农、政策、市场机制、数字化以及科研家、政府、企业与农民之间的协同合作等渠道推广应用。



国际水稻研究所的报告指出，水稻种植既是甲烷排放的重要来源之一，同时也是通过改进栽培技术实现显著减排潜力最大的领域之一。



此次研讨会汇聚来自亚洲10多个国家100多名代表和科学家。图自《政府报》

有关研究结果显示，全球水稻种植的减排潜力可达36%，高于畜牧业的9%和耕地的3%。采用短生育期品种、合理调整秸秆还田时间、实施干湿交替灌溉、优化肥料管理及农业副产品利用等措施，可减少高达65%的甲烷排放。



在九龙江三角洲，这种转型需求尤为迫切。该地区每年水稻播种面积约390万公顷，稻谷产量达2420万吨，占越南全国总产量的56%，平均单产为每公顷6.2吨。



有关研究组指出，《至2030年九龙江三角洲地区100万公顷优质低排放稻米与绿色增长协同发展项目》是按照价值链重组稻米生产体系的重要契机。未来合作方向包括数据库、数字化转型、生产技术、标准体系、监测—报告—核查（MRV）体系、碳信用、打造“越南绿色低排放大米”品牌以及推动生产方式转变。



越南农业科学院低排放水稻生产研究专家吴德明博士指出，越南承诺于2050年实现“净零排放”目标。百万公顷优质水稻种植项目不仅旨在减少温室气体排放，还致力于提升稻米品质，完善产业价值链，增加农民收入，保护自然资源，并增强越南大米竞争力等。



阮鸿山指出，气候变化没有国界，科学合作同样不应受国界限制。共享知识与技术是加快转型的有效途径。本次研讨会拉开了2026—2029年阶段系列合作活动的序幕，致力建立“可持续水稻生产实践共同体”。



从甲烷减排研究、培育抗逆品种到构建产业价值链，与会专家形成了一个共同共识：低排放水稻生产模式只有将技术方案与经济效益、市场需求以及农民能力建设相结合，才能实现大规模推广。当科技真正推动田间生产方式变革时，绿色增长才能成为稻米产业发展的持久动力。



根据议程安排，与会代表将实地考察按照百万公顷优质水稻项目建设的九龙江三角洲低排放水稻种植示范模式。（完）

