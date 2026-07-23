经济

岘港为自由贸易区补充34项特殊行政审批事项

7月22日，岘港市人民委员会办公厅表示，岘港自由贸易区（FTZ）特殊机制行政审批事项体系已基本完善，为FTZ投入运营、提升招商引资成效和推动国际贸易发展奠定了基础。

2026年6月13日，岘港自由贸易区发展战略合作伙伴合作协议签署仪式。图自越通社
2026年6月13日，岘港自由贸易区发展战略合作伙伴合作协议签署仪式。图自越通社

越通社河内——7月22日，岘港市人民委员会办公厅表示，岘港自由贸易区（FTZ）特殊机制行政审批事项体系已基本完善，为FTZ投入运营、提升招商引资成效和推动国际贸易发展奠定了基础。

岘港市人民委员会主席阮孟雄已签发第3157/QĐ-UBND号决定，公布进出口领域34项修订、补充的行政审批事项，指定岘港高新技术区和工业园区管理委员会依据国会有关规定，负责为在FTZ各功能区生产的货物签发原产地证书（C/O）。这是一组重要的行政审批事项，有助于完善服务于FTZ投资、生产、贸易和出口活动的审批事项链条。

截至目前，岘港高新技术区和工业园区管理委员会已按FTZ特殊机制和政策，完善了权限范围内的全部行政审批事项体系，并准备在各功能区正式投运时投入使用。

该审批事项体系按照项目全生命周期统筹建设，涵盖投资准备、建设、生产、经营到商品流通和出口等环节。这为有效实施“一站式、就地办理”机制奠定基础，有助于缩短行政审批事项办理时间，降低合规成本，提高公开透明度，改善投资环境，增强高质量项目吸引力。

据岘港市人民委员会表示，完善体制和行政基础，其中包括原产地证书签发任务，是落实国会赋予岘港特殊机制政策的重要条件，朝着成为区域物流、国际贸易、创新和高科技生产中心的目标迈进。

此前，在2026年6月，岘港市已向2号、3号和4号FTZ基础设施项目颁发投资主张批准决定和投资登记证书，总规模约910公顷，总投资额超过15.025万亿越盾。加上此前已部署的5号FTZ，岘港自由贸易区正逐步形成，涵盖物流、生产、配套工业、商贸服务、度假疗养和高附加值经济模式等功能区。（完）

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越通社
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