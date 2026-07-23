越南军队昼夜奋战 为莱州山洪灾区群众抢建新家园

越通社莱州省——山洪灾害给越南莱州省芒炭地区造成严重人员伤亡和财产损失。灾后，当地政府迅速启动重建工作，24户失去家园的受灾家庭将搬入新建安置区，工程计划于今年8月30日前全部完工。



紧急启动安置工程



7月17日，芒炭乡Chít村及周边多个村庄发生山洪灾害，24户居民住房被毁。灾情发生后，莱州省立即召开会议，部署灾后安置工作。



7月19日，莱州省人民委员会主席签发紧急建设令，批准实施灾害应急安置工程，并交由莱州省军事指挥部组织建设。项目预计总投资约190亿越盾，资金来自国家财政及其他合法渠道。



工程包括建设可容纳24户受灾群众的集中安置区，平整约1万平方米土地，配套建设四级住宅以及道路、供排水、电力、场地平整等基础设施。



新安置区位于芒炭乡机场村，距山体滑坡区域约4公里，地势安全，不存在山洪和滑坡风险，可长期保障居民安全。



7月21日，越南政府副总理胡国勇实地检查工程进展时，要求第二军区和莱州省军事指挥部进一步增派力量，加快建设进度。



越南人民军副总参谋长黎光道中将承诺，将集中力量推进工程建设，确保24套住房于8月30日前全部竣工并交付群众入住。



当天，莱州省委书记黎明银也来到施工现场，看望慰问施工官兵，并要求加快建设进度，在保障24户受灾群众安置需求的同时，为未来约200户需搬迁居民预留安置条件。



目前，莱州省军事指挥部已调集150名官兵及大量机械设备投入施工。



莱州省军事指挥长邓永瑞表示，全体官兵深刻认识到这项任务的重要意义，将发扬“战胜烈日、无惧风雨”的精神，全力帮助灾区群众早日住进新房、恢复正常生活。



昼夜施工 全力抢抓工期



莱州省军事指挥部官兵正集中力量为受灾群众建设新家园。 图片来源：越通社



越通社记者在施工现场看到，仅开工3天，就有4栋住宅完成主体框架和屋顶施工。



整个安置区共建24套住房，每套建筑面积80平方米，占地200平方米，每套造价约4亿越盾。



为加快场地平整，施工单位实行多班次连续作业，投入5台大型机械、10余辆运输车辆以及20多名官兵和施工人员，昼夜开展土石方作业。



各施工单位始终坚守现场，科学组织施工，全力确保工程尽早完工。



莱州省军事指挥部第880团团长阮清平中校亲自指挥施工。他表示，为受灾群众建设新居不仅具有重要的政治、经济和社会意义，更体现了党、国家和军队对灾区群众的深切关怀。高质量按期完成工程，是人民军履行服务人民使命的重要体现。



施工现场，脸庞被烈日晒得黝黑的官兵依然奋战不停，只为让受灾群众尽快拥有新家。



第880团战士丛文仁说：“我们的辛苦远比不上受灾群众失去家园和亲人的痛苦。为群众建房，是发自内心的使命。我们一定全力以赴，不辜负党组织、政府和人民的信任。”(完)

