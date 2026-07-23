越南军队昼夜奋战 为莱州山洪灾区群众抢建新家园

越通社莱州省——山洪灾害给越南莱州省芒炭地区造成严重人员伤亡和财产损失。灾后，当地政府迅速启动重建工作，24户失去家园的受灾家庭将搬入新建安置区，工程计划于今年8月30日前全部完工。
紧急启动安置工程
7月17日，芒炭乡Chít村及周边多个村庄发生山洪灾害，24户居民住房被毁。灾情发生后，莱州省立即召开会议，部署灾后安置工作。
7月19日，莱州省人民委员会主席签发紧急建设令，批准实施灾害应急安置工程，并交由莱州省军事指挥部组织建设。项目预计总投资约190亿越盾，资金来自国家财政及其他合法渠道。
工程包括建设可容纳24户受灾群众的集中安置区，平整约1万平方米土地，配套建设四级住宅以及道路、供排水、电力、场地平整等基础设施。
新安置区位于芒炭乡机场村，距山体滑坡区域约4公里，地势安全，不存在山洪和滑坡风险，可长期保障居民安全。
7月21日，越南政府副总理胡国勇实地检查工程进展时，要求第二军区和莱州省军事指挥部进一步增派力量，加快建设进度。
越南人民军副总参谋长黎光道中将承诺，将集中力量推进工程建设，确保24套住房于8月30日前全部竣工并交付群众入住。
当天，莱州省委书记黎明银也来到施工现场，看望慰问施工官兵，并要求加快建设进度，在保障24户受灾群众安置需求的同时，为未来约200户需搬迁居民预留安置条件。
目前，莱州省军事指挥部已调集150名官兵及大量机械设备投入施工。
莱州省军事指挥长邓永瑞表示，全体官兵深刻认识到这项任务的重要意义，将发扬“战胜烈日、无惧风雨”的精神，全力帮助灾区群众早日住进新房、恢复正常生活。
昼夜施工 全力抢抓工期
越通社记者在施工现场看到，仅开工3天，就有4栋住宅完成主体框架和屋顶施工。
整个安置区共建24套住房，每套建筑面积80平方米，占地200平方米，每套造价约4亿越盾。
为加快场地平整，施工单位实行多班次连续作业，投入5台大型机械、10余辆运输车辆以及20多名官兵和施工人员，昼夜开展土石方作业。
各施工单位始终坚守现场，科学组织施工，全力确保工程尽早完工。
莱州省军事指挥部第880团团长阮清平中校亲自指挥施工。他表示，为受灾群众建设新居不仅具有重要的政治、经济和社会意义，更体现了党、国家和军队对灾区群众的深切关怀。高质量按期完成工程，是人民军履行服务人民使命的重要体现。
施工现场，脸庞被烈日晒得黝黑的官兵依然奋战不停，只为让受灾群众尽快拥有新家。
第880团战士丛文仁说：“我们的辛苦远比不上受灾群众失去家园和亲人的痛苦。为群众建房，是发自内心的使命。我们一定全力以赴，不辜负党组织、政府和人民的信任。”(完)
越南政府副总理胡国勇赴莱州省芒叹乡检查暴雨洪涝灾后恢复工作
7月21日，越南政府副总理胡国勇率领工作代表团前往莱州省芒叹乡看望慰问灾民并检查暴雨洪涝灾后恢复工作。