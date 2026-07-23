社会

越南军队昼夜奋战 为莱州山洪灾区群众抢建新家园

山洪灾害给越南莱州省芒炭地区造成严重人员伤亡和财产损失。灾后，当地政府迅速启动重建工作，24户失去家园的受灾家庭将搬入新建安置区，工程计划于今年8月30日前全部完工。

莱州省军事指挥部官兵集中力量为当地群众修建住房。图自越通社
莱州省军事指挥部官兵集中力量为当地群众修建住房。图自越通社

越通社莱州省——山洪灾害给越南莱州省芒炭地区造成严重人员伤亡和财产损失。灾后，当地政府迅速启动重建工作，24户失去家园的受灾家庭将搬入新建安置区，工程计划于今年8月30日前全部完工。

紧急启动安置工程

7月17日，芒炭乡Chít村及周边多个村庄发生山洪灾害，24户居民住房被毁。灾情发生后，莱州省立即召开会议，部署灾后安置工作。

7月19日，莱州省人民委员会主席签发紧急建设令，批准实施灾害应急安置工程，并交由莱州省军事指挥部组织建设。项目预计总投资约190亿越盾，资金来自国家财政及其他合法渠道。

工程包括建设可容纳24户受灾群众的集中安置区，平整约1万平方米土地，配套建设四级住宅以及道路、供排水、电力、场地平整等基础设施。

新安置区位于芒炭乡机场村，距山体滑坡区域约4公里，地势安全，不存在山洪和滑坡风险，可长期保障居民安全。

7月21日，越南政府副总理胡国勇实地检查工程进展时，要求第二军区和莱州省军事指挥部进一步增派力量，加快建设进度。

越南人民军副总参谋长黎光道中将承诺，将集中力量推进工程建设，确保24套住房于8月30日前全部竣工并交付群众入住。

当天，莱州省委书记黎明银也来到施工现场，看望慰问施工官兵，并要求加快建设进度，在保障24户受灾群众安置需求的同时，为未来约200户需搬迁居民预留安置条件。

目前，莱州省军事指挥部已调集150名官兵及大量机械设备投入施工。

莱州省军事指挥长邓永瑞表示，全体官兵深刻认识到这项任务的重要意义，将发扬“战胜烈日、无惧风雨”的精神，全力帮助灾区群众早日住进新房、恢复正常生活。

昼夜施工 全力抢抓工期

vnanet-potal-bo-doi-than-toc-xay-nha-cho-nguoi-dan-vung-lu-muong-than-lai-chau-8905835.jpg
莱州省军事指挥部官兵正集中力量为受灾群众建设新家园。 图片来源：越通社


越通社记者在施工现场看到，仅开工3天，就有4栋住宅完成主体框架和屋顶施工。

整个安置区共建24套住房，每套建筑面积80平方米，占地200平方米，每套造价约4亿越盾。

为加快场地平整，施工单位实行多班次连续作业，投入5台大型机械、10余辆运输车辆以及20多名官兵和施工人员，昼夜开展土石方作业。

各施工单位始终坚守现场，科学组织施工，全力确保工程尽早完工。

莱州省军事指挥部第880团团长阮清平中校亲自指挥施工。他表示，为受灾群众建设新居不仅具有重要的政治、经济和社会意义，更体现了党、国家和军队对灾区群众的深切关怀。高质量按期完成工程，是人民军履行服务人民使命的重要体现。

施工现场，脸庞被烈日晒得黝黑的官兵依然奋战不停，只为让受灾群众尽快拥有新家。

第880团战士丛文仁说：“我们的辛苦远比不上受灾群众失去家园和亲人的痛苦。为群众建房，是发自内心的使命。我们一定全力以赴，不辜负党组织、政府和人民的信任。”(完)

越通社
#越南 #莱州省 #芒坦 #山洪 #灾后重建 #安置区 #越南军队 #抗灾救灾 #民生保障 #灾后恢复
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

从决议到实践

幸福越南

相关新闻

莱州——唤醒潜力，开启机遇

莱州——唤醒潜力，开启机遇

莱州省日前在河内举行题为“莱州——唤醒潜力，开启机遇”的2026年投资促进会议。此次活动体现了该省发挥潜力优势、改善营商投资环境、加强国内外企业与投资者对接合作的决心。

山罗省玉战乡暴雨洪水导致土石涌入居民家中。图自越通社

越南北部山区4省暴雨引发山洪滑坡 莱州省1人死亡4人失踪

据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。

更多

武装力量正在协助岘港市边境地区的雄山乡建设九年一贯制寄宿学校。图自越通社

岘港边境地区学生的“梦想学校”

岘港市正加快推进6所总投资超过1.5万亿越盾的边境乡中小学寄宿制学校的建设进度，预计在2026-2027学年伊始建成并投入投用，确保为近5000名少数民族子女提供就学场所。

胡志明市守德坊公共行政服务中心。图自越通社

越南研究建设国家数字行政平台

据越南公安部消息，电子身份认证生态系统VNeID正逐步成为统一的数字公民平台，为民众便利交易提供支持，为企业发展数字服务创造可信的认证环境。

海警二区司令部的干部战士向渔民赠送国旗和慰问品，鼓励他们安心出海、扎根海上作业，严格遵守水产捕捞相关规定。图自越通社

解除IUU“黄牌”警告：从渔民的信任开始

在距离海岸约15海里的海域，一位年过六旬的渔民被烧伤已两天，同船伙伴正打算放弃此次出海返港。就在这时，海警390号船的执法快艇出现了。一包药品、一面国旗和几句鼓励的话语，留住了这次航程。

河内首届世界文化节开幕。（图片来源：越通社）

越南力争2045年跻身地区文化与创意中心

越南政府副总理范氏清茶近日签署第1306/QĐ-TTg号决定，批准《2030年文化对外战略及2045年愿景》。根据该战略，越南将进一步深化国际文化合作，提升国家文化软实力，力争到2045年建设成为地区领先的文化与创意中心之一。

澳大利亚越南学生协会主席黄晋达。图自越通社

越南青年黄晋达十年架起越澳知识之侨

从一名学业成绩优异的留学生到澳大利亚越南学生协会主席，越南青年黄晋达正逐步将奉献精神转化为具体的项目，将在澳越南学生、研究生和年轻专家的知识更贴近国家发展需求。