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国际大学生参与2026年第33届夏季青年志愿服务行动

7月22日，胡志明市中美西坊共青团在第二君职业培训与继续教育中心举行仪式，欢迎参加2026年第33届夏季青年志愿服务行动的国际志愿者服务队。

马来西亚大学生参加中美西坊的志愿服务活动。图自越通社
马来西亚大学生参加中美西坊的志愿服务活动。图自越通社

越通社胡志明市——7月22日，胡志明市中美西坊共青团在第二君职业培训与继续教育中心举行仪式，欢迎参加2026年第33届夏季青年志愿服务行动的国际志愿者服务队。

2026年夏季青年志愿服务行动吸引93名正在就读于胡志明市各所高等院校的国际大学生（48名马来西亚大学生和45名印度尼西亚、柬埔寨和老挝大学生）。

中美西坊党委书记、人民议会主席阮氏玉缘在仪式上发言时指出，经过30多年的发展，“夏季青年志愿服务行动已成为胡志明市青年一项亮丽的品牌活动，是青年锻炼自我、服务社会、传播积极价值观的重要平台。她表示，地方政府高度珍视各高等院校、青年组织的支持与同行，特别是马来西亚学生代表团已跨越地域、语言和文化差异，来到中美西坊参与各项志愿服务活动。

阮氏玉缘表示，国际学生的参与不仅为各项社区志愿服务活动注入了力量，也成为增进越南与马来西亚青年友谊的重要桥梁。通过参与志愿服务，两国青年有机会深入交流，相互学习，增进了解，共同弘扬团结协作、服务社区的精神。

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胡志明市代表与该市青年团员和国际大学生合影。图自越通社

自2012年以来，隶属于马来西亚国家团结部的学生志愿者基金会（YSS）已派遣400多名学生赴胡志明市参加各类志愿服务活动。今年，48名马来西亚学生继续参与夏季青年志愿服务行动，其中15名学生参与中美西坊的志愿服务活动。

在近一个月时间里，15名马来西亚志愿者将与胡志明市国家大学下属经济与法律大学与国际大学学生志愿服务队以及当地共青团员、青年携手开展多项志愿活动，包括为少年儿童免费开设英语和信息技术培训班，参与暑期主题活动和“我是小战士”项目，走访慰问优抚政策家庭；建设药用植物园，为优抚政策家庭修缮住房等。

除志愿服务活动外，学生们还将参加文化、体育交流活动，品尝两国特色美食，参与“东盟日”（ASEAN Day）活动，为增进越南与马来西亚青年之间的相互了解与友谊，加强彼此联系作出积极贡献。

按计划，在2026年夏季青年志愿服务行动期间，93名国际学生将于7月22日至8月14日期间分赴胡志明市多个地方参加志愿服务活动。（完）

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越通社
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