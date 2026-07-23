越南知识产权领域融入国际程度已有明显改善

越通社河内——越南已主动完善体制，逐步建立了与国际标准接轨的知识产权体系，并取得了多项积极成果。与区域内其他国家相比，越南在知识产权领域拥有诸多亮点，多项指标和标准得到改善。



在近日举行的世界知识产权组织（WIPO）第68届成员国大会期间，越南科技部部长武海军高度评价WIPO在全球知识产权体系发展中的作用和倡议，特别是在提升国家知识产权管理能力、支持企业、人力资源培训以及促进知识产权商业化等方面的活动。武海军在肯定越南对国际知识产权体系的责任时表示：越南融入国际的速度快，主动对接并充分履行其作为成员的多边和双边条约所规定的国际知识产权义务，与各国共同建设现代、高效、有利于推动共同发展创新的全球知识产权体系。



越南科技部知识产权局副局长阮黄江表示，在国际经济一体化进程中，知识产权日益确立其作为知识经济重要支柱的地位。与区域内许多国家相比，越南知识产权融入国际速度快、法律框架开放，并主动对接高标准。



目前，一些国家虽然拥有发达的知识产权体系，但企业参与程度仍有限；而在越南，在商标和工业品外观设计等领域，企业已相当深入地参与该系统，这表明越南知识产权领域融入国际的程度有了明显改善，对知识产权的认识已不再停留在法律层面，而是开始与经营活动挂钩。



随着2025年《知识产权法》（修订版）的出台，程序上的大力改革和申请处理时间的缩短，在企业日益关注“上市速度”与快速保护体系的背景下，也创造了一定的竞争优势。国内法律体系是在《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定）等国际标准基础上建立和完善的，同时通过《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新一代自由贸易协定继续提升标准。



越南在知识产权方面的融入国际程度通过以下方面来衡量：参与和实施具有知识产权高标准的国际条约和自由贸易协定（FTA）的程度；参与WIPO、WTO、ASEAN、APEC等多边合作机制的程度，逐步实现体系协调并提升运行能力；技术合作、数据共享、培训和能力建设项目的数量和质量；企业利用国际体系在海外保护和开发知识产权资产的能力。如果按照融入国际程度的指标组来看，越南在速度和系统升级方面通过不断完善法律、数字化转型和缩短处理时间而有了快速改善。此外，在商标和工业品外观设计等领域，主体参与度有所提高。



据阮黄江副局长表示，当前的核心课题是提高质量以及将知识产权转化为经济价值的能力。最能反映一国知识产权地位的标准不是申请数量或国际排名，而是将知识产权转化为创造经济价值工具的能力。2025年《知识产权法》（修订版）已体现出从权利保护思维向将权利作为具有经济价值的资产进行开发和商业化的转变。



未来，知识产权局将聚焦完善体制机制和政策，以接近国际标准和惯例的方向提升体系质量和可靠性；大力推进数字化转型，全面实现管理活动现代化；提高申请处理效率，增强与国际系统的对接能力。



专家认为，知识产权体系需要与创新创意生态系统更紧密地结合，有效提供工业产权数据和技术趋势信息，使企业能够在研究、开发和经营中主动作为，从“注册以保护”的思维转向战略性知识产权资产管理以创造经济价值。（完）

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