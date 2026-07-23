科技

越南知识产权领域融入国际程度已有明显改善

越南已主动完善体制，逐步建立了与国际标准接轨的知识产权体系，并取得了多项积极成果。与区域内其他国家相比，越南在知识产权领域拥有诸多亮点，多项指标和标准得到改善。

越南科技部长武海军发表录像讲话，祝贺世界知识产权组织（WIPO）第68届成员国大会开幕。（图片来源：越南常驻日内瓦代表团供图）
越南科技部长武海军发表录像讲话，祝贺世界知识产权组织（WIPO）第68届成员国大会开幕。（图片来源：越南常驻日内瓦代表团供图）

越通社河内——越南已主动完善体制，逐步建立了与国际标准接轨的知识产权体系，并取得了多项积极成果。与区域内其他国家相比，越南在知识产权领域拥有诸多亮点，多项指标和标准得到改善。

在近日举行的世界知识产权组织（WIPO）第68届成员国大会期间，越南科技部部长武海军高度评价WIPO在全球知识产权体系发展中的作用和倡议，特别是在提升国家知识产权管理能力、支持企业、人力资源培训以及促进知识产权商业化等方面的活动。武海军在肯定越南对国际知识产权体系的责任时表示：越南融入国际的速度快，主动对接并充分履行其作为成员的多边和双边条约所规定的国际知识产权义务，与各国共同建设现代、高效、有利于推动共同发展创新的全球知识产权体系。

越南科技部知识产权局副局长阮黄江表示，在国际经济一体化进程中，知识产权日益确立其作为知识经济重要支柱的地位。与区域内许多国家相比，越南知识产权融入国际速度快、法律框架开放，并主动对接高标准。

目前，一些国家虽然拥有发达的知识产权体系，但企业参与程度仍有限；而在越南，在商标和工业品外观设计等领域，企业已相当深入地参与该系统，这表明越南知识产权领域融入国际的程度有了明显改善，对知识产权的认识已不再停留在法律层面，而是开始与经营活动挂钩。

随着2025年《知识产权法》（修订版）的出台，程序上的大力改革和申请处理时间的缩短，在企业日益关注“上市速度”与快速保护体系的背景下，也创造了一定的竞争优势。国内法律体系是在《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定）等国际标准基础上建立和完善的，同时通过《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新一代自由贸易协定继续提升标准。

越南在知识产权方面的融入国际程度通过以下方面来衡量：参与和实施具有知识产权高标准的国际条约和自由贸易协定（FTA）的程度；参与WIPO、WTO、ASEAN、APEC等多边合作机制的程度，逐步实现体系协调并提升运行能力；技术合作、数据共享、培训和能力建设项目的数量和质量；企业利用国际体系在海外保护和开发知识产权资产的能力。如果按照融入国际程度的指标组来看，越南在速度和系统升级方面通过不断完善法律、数字化转型和缩短处理时间而有了快速改善。此外，在商标和工业品外观设计等领域，主体参与度有所提高。

据阮黄江副局长表示，当前的核心课题是提高质量以及将知识产权转化为经济价值的能力。最能反映一国知识产权地位的标准不是申请数量或国际排名，而是将知识产权转化为创造经济价值工具的能力。2025年《知识产权法》（修订版）已体现出从权利保护思维向将权利作为具有经济价值的资产进行开发和商业化的转变。

未来，知识产权局将聚焦完善体制机制和政策，以接近国际标准和惯例的方向提升体系质量和可靠性；大力推进数字化转型，全面实现管理活动现代化；提高申请处理效率，增强与国际系统的对接能力。

专家认为，知识产权体系需要与创新创意生态系统更紧密地结合，有效提供工业产权数据和技术趋势信息，使企业能够在研究、开发和经营中主动作为，从“注册以保护”的思维转向战略性知识产权资产管理以创造经济价值。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南知识产权体系 #积极成果 #融入国际程度 #WIPO 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

河内市努力保护文化遗产。图自越通社

从“遗产金矿”到国家创新资源

苏林强调，应推动将文化遗产和文化资本转化为知识、知识产权、创意产品以及服务于教育、科技、文化产业和创新发展的资源。

附图 图自越通社

拓展市场 迎接新的增长机遇

《越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定》是越南谈判时间最长的自贸协定，原因在于各方需在货物贸易、服务、投资、知识产权、政府采购、环境与可持续发展、中小企业、能力建设等多个高标准领域达成共识。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：逐步实现从文化管理向赋能发展的思维转变

苏林总书记建议，将文化产业发展成为新的增长动力，将文化力量转化为国家竞争力；文化发展要为两位数的经济增长做出贡献，必须明确哪些领域具有拉动增长的能力，哪些地方能够形成引领中心，哪些企业具备相应实力以及哪些项目能够创造出产品、营收、就业岗位、知识产权和市场。

更多

双方代表合影。图自越通社

推动越南与奥地利地方间战略技术合作

在访问上奥地利州期间，7月22日，越南驻奥地利大使武黎太煌与该州州长托马斯·施泰尔策（Thomas Stelzer）举行工作会谈，就推动双方在贸易投资、科技、教育、劳务、旅游和民间交流等领域的合作措施进行交流。

山东重工代表与全球合作伙伴启动《共创绿色智能装备产业新生态倡议》。图自BNEWS

1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。

农业学院的教师指导学生操作集成人工智能（AI）和物联网（IoT）的现代设备，以开展科研活动。图片来源：越通社

构建科技人才生态体系 激发创新发展新动能

为推动科技创新真正成为经济增长的新引擎，越南正着力构建更加开放、更具竞争力的人才生态体系，通过完善政策机制、优化创新环境、深化国际合作，吸引、集聚和留住国内外高层次科技人才，为国家高质量发展提供坚实的人才支撑。

Viettel半导体芯片制造厂项目效果图。图自Viettel

河内构建半导体产业发展基础

凭借体制、基础设施、人力资源和创新生态系统的优势，河内正努力成为全国半导体研究、开发和人才培养中心，同时逐步更深层次地参与全球价值链。

新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校签署合作协议。图自越通社

越新拓展半导体产业合作新空间

2026年7月21日上午，光中软件园发展一人有限责任公司（QTSC）与越南驻新加坡商务处在胡志明市联合举办2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛，旨在促进投资对接、技术转移、人才培养，并扩大双方半导体领域合作范围。

服务于数字政府基础设施建设和非现金支付技术展览会。图自越通社

越南批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》

越南政府副总理胡国勇于2026年7月14日签发了第1266/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》。根据《战略》，到2045年，越南将建设成为繁荣安全、充满人文情怀、高度发达的数字化国家；全面、同步、深入、包容地推进数字转型，使其成为国家发展的主要方式和经济增长的重要动力，助力提升劳动生产率、国家竞争力和人民生活质量。

嘉莱省人民委员会副主席林海江发表讲话。图自越通社

越南第二届量子拓扑材料高级研修班汇聚来自12个国家多位顶尖科学家

7月20日，“相遇越南”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行第二届量子拓扑材料高级研修班开班仪式。此次高级研修班汇聚了来自美国、英国、德国、俄罗斯、印度、韩国、日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国和越南等12个国家的30余位科学家、青年科研人员以及博士、博士后研究人员。

胡志明市越南国际金融中心。图自越通社

促进增长 提升越南金融地位

在投入运行近半年后，位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）已吸引超过210亿美元的投资承诺及投资促进资金。

获奖队获得表彰。图自越通社

2026年越南人工智能创新解决方案竞赛寻找应对实际难题的卓越AI解决方案

在经历了一连串长达48小时的高智力挑战（黑客松/Hackathon）后，越南人工智能创新解决方案竞赛（Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026）闭幕式暨结果公布仪式在河内19日下午正式举行；与此同时，活动对将全球智慧应用于解决越南实际难题的新一代“AI建造者”（AI Builders）进行了表彰。

“从国际经验到越南实践：在创新与风险治理之间寻求平衡”专题讨论会现场。图自越通社

越南RWA峰会聚焦现实世界资产代币化 推动数字资产创新与风险治理并行

国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。

合作备忘录签署仪式现场。图自tphcm.chinhphu.vn

胡志明市城市铁路网络技术转让合作

7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。

越南科技翰林院材料科学研究所实验室。图自越通社

越南重视基础科学研究工作

基础科学研究被确定为知识基础和战略性问题，直接关系到发展模式、国家自主能力和地位。因此，党和国家的路线和政策要求重视基础研究，为科学技术发展奠定基础。

政府副总理胡国勇发表讲话。图自政府门户网站

政府副总理胡国勇提出AI发展五大支柱

7月17日下午，越共中央委员、政府副总理胡国勇出席“构建人工智能（AI）合作发展生态系统”论坛并发表讲话。该论坛由越南绿色转型与数字化转型发展研究院（IGD）联合多所大学和学院举办。

国会主席陈青敏在2025年VinFuture大奖上向获奖科学家授予纪念章。图自越通社

链接全球知识资源 为越南创造新价值

运行五年多来，由Vin集团（Vingroup）创设的非营利性全球科学技术奖项及基金会——VinFuture的烙印不仅体现在已颁发的各个奖项上，还体现在正在持续为越南创造新价值的多项科学合作上。众多世界领先科学家已来到越南分享知识，并在科研项目、技术顾问和人力资源培训中一路同行。

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

过去一段时间，为落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型取得突破性发展的第57-NQ/TW号决议，越南诸多地方主动制定行动计划，推动技术应用并形成新的发展模式。然而，实践表明，仍需进一步完善体制、财政机制和基础设施，以畅通发展资源的配置和利用渠道。