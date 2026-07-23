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第59届东盟外长会议：越南倡议推动东盟—欧盟关系实现务实、可持续发展

在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

越南外交部长黎怀忠与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。图片来源：越通社
越南外交部长黎怀忠与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。图片来源：越通社


越通社马尼拉——在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

越南代表团指出，东盟和欧盟作为两大重要区域组织，在维护和平稳定、坚持多边主义和国际法方面拥有共同责任与共同利益，双方合作应继续在相互信任、相互理解和相互尊重的基础上不断深化。

越方建议，双方应优先提升区域韧性，加强能源项目合作与融资支持，深化在打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面的协作，促进海洋经济实现自主、绿色和可持续发展。同时，加快推动《东盟—欧盟全面航空运输协定》的批准与实施，进一步拓展数字经济和数字贸易领域的合作空间。

作为2026年东盟—欧盟经济关系协调国及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）主席国的越南表示愿积极发挥桥梁作用，推动东盟—欧盟合作与CPTPP形成协同互补效应，为区域经济合作开拓更广阔空间。

越南同时呼吁双方加强协调配合，深化对话沟通，增进战略互信，共同维护多边主义和国际法，并在危机预防、应对和管理及海上安全保障等领域强化能力建设，为地区及世界的和平、稳定与可持续发展作出积极贡献。

会议由文莱外交部长阿卜杜勒·马丁（Abdul Mateen）和欧盟委员会副主席兼外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）共同主持。

与会各方一致认为，在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，持续巩固东盟—欧盟战略伙伴关系具有重要意义。欧盟重申支持东盟团结和东盟在地区架构中的中心地位，愿与东盟继续深化经贸、海上安全、互联互通、应对气候变化、能源转型及人文交流等领域合作，共同促进和平、稳定、多边主义和国际法。(完)


越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议。越南外交部供图

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议

在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。

越通社
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