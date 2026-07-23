越共中央公布5项干部任免决定



越通社河内日——7月23日上午，越共中央在总部举行干部任免决定公布会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议，并代表越共中央政治局、中央书记处向5名干部颁发任命决定。





根据决定，越共中央委员、顺化市市委副书记、市人民委员会主席阮克全调任岘港市委常务副书记；越共中央委员、广义省省委副书记、省人民委员会主席阮黄江调任中央政策战略部副部长；越共中央委员、永隆省委常务副书记胡氏黄燕调任西宁省委常务副书记；越共中央委员、西宁省委常务副书记、省人民议会主席阮孟雄调任永隆省委常务副书记；安江省委常务副书记、省人民议会主席阮清闲调任中央党机关党委副书记。上述职务任期均为2025—2030年。

陈锦秀在会上表示，此次干部调整是越共中央政治局、中央书记处根据工作需要以及干部能力、专业特长作出的决定。5名干部均经过系统培养，长期在基层和地方工作，具有丰富的领导和管理经验，为所在地方和单位发展作出了积极贡献。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀颁发越共中央政治局和中央书记处关于干部工作的决定。图片来源：越通社

他要求，新任干部尽快熟悉工作岗位，加强团结协作，扎实推进党的建设和政治体系建设，认真贯彻落实越共中央各项决策部署和政治局战略性决议，采取有力措施推动经济社会发展，努力实现既定增长目标和各项政治任务。



对于新任中央政策战略部副部长，陈锦秀指出，要牢牢把握党中央战略参谋机构的职能定位，着力加强对经济社会发展重大问题的研究攻关，提升建言献策的质量和实效。要紧紧围绕完善经济体制这一关键领域，深入研判、前瞻谋划，形成一批富有战略性、前瞻性的政策建议，切实为越共中央、中央政治局及中央书记处科学决策提供有力支撑和高质量参谋服务。



代表新任干部发言时，中央政策战略部副部长阮黄江表示，获得党中央信任、肩负新的工作使命，既是崇高荣誉，更意味着重大责任。他表示，将始终坚定政治立场，不断提高专业能力和战略思维，与领导班子一道做好重大政策研究和决策咨询工作，围绕完善体制机制、提升国家竞争力、推动科技创新和数字化转型积极建言献策，为国家实现快速、可持续发展贡献力量。(完)









