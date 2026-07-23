经济

河内研究发展夜间娱乐服务区

河内市人民委员会近日颁布计划，设定了到2030年逐步将夜间经济打造成为首都服务业重要引擎的目标，贡献约5%的GRDP并增加市财政收入。

河内市还剑湖。图自越通社
河内市还剑湖。图自越通社

越通社河内 —— 河内市人民委员会近日颁布计划，设定了到2030年逐步将夜间经济打造成为首都服务业重要引擎的目标，贡献约5%的GRDP并增加市财政收入。

根据计划，河内将发展重点夜间经济区，实行特殊扶持政策，按功能分区划分。其中，文化遗产夜间经济区包括还剑、南门、巴亭、山西、朔山；现代娱乐夜间经济区包括西湖—西湖西、美亭、东英；与文化产业相关的创意夜间经济区及郊区、手工艺村的度假—文化体验夜间经济区，如钵场、巴维、香山。

为支持夜间经济发展，河内将打造具有象征意义的夜间经济线路，与首都遗产、文化、美食和特色城市空间相结合，如“升龙四镇”体验线路；宋唯新、谢现美食街等。

该市同时组织并有效运营夜间经济发展的文化产业中心、文化创意空间，包括同春—北瓜区域、南门坊、西湖、东英；钵场古村生态博物馆商文旅发展区；越南各民族文化旅游村。

夜间经济区将投资升级基础设施，推进数字化转型，延长吉灵—河东城市铁路线和仁—河内站线（完工后）在周末、节假日的运营时间，组织补贴公交线路连接夜间娱乐区。

值得注意的是，河内研究可控夜间娱乐服务区模式。据此，管理机关将核查、选择合适的区域，组织24时后运营的服务区，包括卡拉OK、舞厅、酒吧、俱乐部、电子游戏等类型。实施时必须确保安全、秩序、文明及城市管理要求。

此外，河内投建创意夜间文化空间，目前在同春市场—北瓜、南门坊文化产业中心和嘉林火车站创意综合体部署。

按计划，河内将组织年度夜间国际跑步比赛，同时开发遗产、文化、艺术产品，如应用数字技术的“升龙记忆”产品系列和年度河内夜间音乐艺术节。

据河内市人民委员会评估，近年来河内已出现步行街、美食空间、夜游线路和文艺表演等夜间经济形态。然而，其规模与潜力仍不相称，缺乏协同联动，尚未形成同步、有竞争力的完整生态系统。（完）

越通社
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