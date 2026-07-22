文化

纪念荣军烈士节79周年电影周在胡志明市举行

7月22日下午，越南文化体育与旅游部电影局与胡志明市文化体育局在胡志明市联合举办纪念荣军烈士节79周年南部地区电影周开幕式。

组委会放映了电影 《红雨》 并与剧组进行交流。
组委会放映了电影 《红雨》 并与剧组进行交流。

越通社胡志明市——7月22日下午，越南文化体育与旅游部电影局与胡志明市文化体育局在胡志明市联合举办纪念荣军烈士节79周年南部地区电影周开幕式。

电影局副局长杜国越在开幕式上致辞表示，今年电影周标志着电影领域国家管理工作迈上新台阶，全国电影放映系统首次共同参与非营利性公益放映，以服务政治任务和感恩纪念工作。通过展映优秀电影作品并开展交流活动，电影周有助于传承传统、培育革命理想，传播美好价值。

胡志明市文化体育局副局长阮氏清翠表示，胡志明市发展电影领域不仅是为了推动文化产业发展，还要通过文艺作品保护和弘扬历史传统价值。近年来，该市已实施“电影色彩”、“校园电影建设”等多个项目，旨在向社区传播电影艺术价值。

在开幕式框架内，组委会放映了电影 《红雨》 ，并与剧组进行交流。该片曾荣获第24届越南电影节“金莲花奖”、2025年“金风筝奖”，并在2026年第四届岘港亚洲电影节上获得“越南最佳影片Red Star奖”。

人民军队电影副经理、《红雨》制片主任乔清翠大校介绍，该片历经10年筹备和3年制作。为再现广治古城保卫战，摄制组借用了50公顷农田，调动工兵力量排雷，并克服了诸多天气困难。在近80天的拍摄中，剧组使用了数吨炸药、数百种武器，并调动了数千人次部队和群众演员。数百万观众在影院的热烈反响，是该单位继续创作革命战争题材作品的巨大动力。（完）


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越通社
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