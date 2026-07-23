时政

AMM-59会议：越美同意推动双方全面战略伙伴关系向纵深发展

越通社记者从马尼拉发回的报道，7月23日，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了美国国务卿马尔科·鲁比奥。

越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠与美国国务卿马尔科·鲁比奥。图自越通社
越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠与美国国务卿马尔科·鲁比奥。图自越通社

越通社马尼拉——越通社记者从马尼拉发回的报道，7月23日，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了美国国务卿马尔科·鲁比奥。

黎怀忠强调，越南始终将美国视为最重要的合作伙伴之一，希望双方携手推动两国关系向纵深发展，符合两国人民的共同利益，并为促进地区与世界的和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。

值此机会，黎怀忠请马尔科·鲁比奥转达越共中央总书记、国家主席苏林致美国总统唐纳德·特朗普的口信，重申越南高度重视对美关系，希望与美方共同推动两国关系不断深入发展。

黎怀忠高度评价越南外交部与美国国务院自年初以来保持密切协调与合作，认为此举有助于推动双边、地区及国际层面合作关系提质升级。黎怀忠建
议，两国外交部门继续发挥协调作用，促进高层交往和各层级接触，同时保持并提升双方多个领域双边对话机制的成效。

马尔科·鲁比奥对黎怀忠所做出的评价表示赞同并强调，当前美越关系继续保持积极发展势头并取得了许多重要成果。这些成果足以表明，双方合作为两国人民带来了切实利益，同时也为地区和世界的和平、稳定与发展作出了积极贡献。

在经贸合作方面，黎怀忠重申，越南愿同美国密切协调，尽早结束《越美对等、公平与平衡贸易协定》谈判进程。黎怀忠还建议美方尽快完成涉及越南的第301条款调查，并作出能够充分反映越南所作努力的结论，体现美国支持一个强大、独立、自强、繁荣的越南这一精神。

vnanet-potal-amm-59-bo-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-gap-song-phuong-bo-truong-ngoai-giao-hoa-ky-8906038.jpg
会见场景。图自越通社

黎怀忠强调，越南始终高度重视并为美国企业赴越开展长期高质量业务创造便利条件。他透露，越南正着力打造透明、现代、配套的法律体系，持续优化投资营商环境，为企业进入越南市场铺平道路。

马尔科·鲁比奥强调，经贸合作仍是美越双边关系的重要支柱。双方应继续保持密切沟通，希望两国尽快达成一项高标准、对等、公平、平衡的贸易协定，为两国创造更多经济机遇、就业机会和共同利益。马尔科·鲁比奥还就黎怀忠提出关于双方共同制定涵盖经贸、安全与国防、科技、教育及人文交流等领域的全面合作计划，从而推动越美全面战略伙伴关系不断走深走实的建议表示赞同。

在国防安全合作方面，双方一致同意，根据双方各自需求、意愿及实际情况保持适当的合作节奏，有效落实近年来两国国防官员会晤及互访所达成的成果。双方一致同意继续加强合作，有效处理战后遗留问题，包括处理二噁英污染、清除地雷和未爆弹物、援助残疾人、搜寻战争期间失踪的美国军人以及开展越南烈士遗骸搜寻归宿和身份鉴定工作等。

在就地区和国际问题交换意见时，双方承诺继续紧密携手，共同维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展环境。

黎怀忠指出，越南支持美国于2026年12月在成功举办二十国集团（G20）领导人峰会。马尔科·鲁比奥则强调，美国将积极参与并支持越南成功举办2027年亚太经合组织（APEC）年相关活动。（完）

座谈会场景。图自越通社

越美经贸与投资合作蕴含重大机遇

越美经贸关系正进入新的发展阶段，贸易、投资以及全球供应链转移等方面迎来诸多机遇。然而，要有效开拓这一全球最大的市场，越南企业须提升自身竞争力，满足严格的标准要求，并主动制定适当市场进入战略。这是专家和企业代表在7月10日于胡志明市举行的“越美商业对接”座谈会上所强调的内容。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #AMM-59会议.越美.全面战略伙伴关系.纵深 #美国国务卿 美国
关注 VietnamPlus

融入国际

幸福越南

数字化转型

相关新闻

越南外交部长黎怀忠与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。图片来源：越通社

第59届东盟外长会议：越南倡议推动东盟—欧盟关系实现务实、可持续发展

在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

更多

会议场景 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第四个工作日）

越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议7月23日进入第四个工作日。与会代表围绕中央机构职能调整、国家安全战略、社会治理及设立中央直辖市等重大议题进行了深入讨论。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议 图自越通社

越共中央公布5项干部任免决定

7月23日上午，越共中央在总部举行干部任免决定公布会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议，并代表越共中央政治局、中央书记处向5名干部颁发任命决定。

安江省边防部队巡逻艇在富国海域开展巡逻管控。图片来源：越通社

安江省边防部队全力做好2027年APEC会议安保工作

富国特区不仅是安江省的旅游和经济中心，也是越南西南海域重要的国防安全战略要地。在2027年亚太经合组织（APEC）年即将到来之际，安江省边防部队积极同有关职能部门，主动制定并同步实施各项安保方案，全力确保APEC领导人会议周绝对安全，为展现一个安全、稳定、友好、好客的越南形象作出贡献。

武装力量正在协助岘港市边境地区的雄山乡建设九年一贯制寄宿学校。图自越通社

岘港边境地区学生的“梦想学校”

岘港市正加快推进6所总投资超过1.5万亿越盾的边境乡中小学寄宿制学校的建设进度，预计在2026-2027学年伊始建成并投入投用，确保为近5000名少数民族子女提供就学场所。

兴越制衣公司为出口到日本市场的服装进行缝制。图自越通社

多措并举打通企业发展堵点

越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议。越南外交部供图

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议

在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。图自越通社

进一步加强越中双边合作

据越通社驻马尼拉记者报道，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾出席第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，于7月22日会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠共同主持东盟—新西兰外长会议。越南外交部供图

AMM-59会议：越南主持东盟—新西兰外长会议 推动务实合作

据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议，双方外长及高级官员出席。

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第三个工作日）

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日。会议围绕越南海洋经济可持续发展战略、应对气候变化、国家安全战略、建设法治安全文明社会以及广宁、北宁两市设立中央直辖市等多项重要议题进行讨论。