AMM-59会议：越美同意推动双方全面战略伙伴关系向纵深发展

越通社马尼拉——越通社记者从马尼拉发回的报道，7月23日，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了美国国务卿马尔科·鲁比奥。



黎怀忠强调，越南始终将美国视为最重要的合作伙伴之一，希望双方携手推动两国关系向纵深发展，符合两国人民的共同利益，并为促进地区与世界的和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。



值此机会，黎怀忠请马尔科·鲁比奥转达越共中央总书记、国家主席苏林致美国总统唐纳德·特朗普的口信，重申越南高度重视对美关系，希望与美方共同推动两国关系不断深入发展。



黎怀忠高度评价越南外交部与美国国务院自年初以来保持密切协调与合作，认为此举有助于推动双边、地区及国际层面合作关系提质升级。黎怀忠建

议，两国外交部门继续发挥协调作用，促进高层交往和各层级接触，同时保持并提升双方多个领域双边对话机制的成效。



马尔科·鲁比奥对黎怀忠所做出的评价表示赞同并强调，当前美越关系继续保持积极发展势头并取得了许多重要成果。这些成果足以表明，双方合作为两国人民带来了切实利益，同时也为地区和世界的和平、稳定与发展作出了积极贡献。



在经贸合作方面，黎怀忠重申，越南愿同美国密切协调，尽早结束《越美对等、公平与平衡贸易协定》谈判进程。黎怀忠还建议美方尽快完成涉及越南的第301条款调查，并作出能够充分反映越南所作努力的结论，体现美国支持一个强大、独立、自强、繁荣的越南这一精神。



会见场景。图自越通社

黎怀忠强调，越南始终高度重视并为美国企业赴越开展长期高质量业务创造便利条件。他透露，越南正着力打造透明、现代、配套的法律体系，持续优化投资营商环境，为企业进入越南市场铺平道路。



马尔科·鲁比奥强调，经贸合作仍是美越双边关系的重要支柱。双方应继续保持密切沟通，希望两国尽快达成一项高标准、对等、公平、平衡的贸易协定，为两国创造更多经济机遇、就业机会和共同利益。马尔科·鲁比奥还就黎怀忠提出关于双方共同制定涵盖经贸、安全与国防、科技、教育及人文交流等领域的全面合作计划，从而推动越美全面战略伙伴关系不断走深走实的建议表示赞同。



在国防安全合作方面，双方一致同意，根据双方各自需求、意愿及实际情况保持适当的合作节奏，有效落实近年来两国国防官员会晤及互访所达成的成果。双方一致同意继续加强合作，有效处理战后遗留问题，包括处理二噁英污染、清除地雷和未爆弹物、援助残疾人、搜寻战争期间失踪的美国军人以及开展越南烈士遗骸搜寻归宿和身份鉴定工作等。



在就地区和国际问题交换意见时，双方承诺继续紧密携手，共同维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展环境。



黎怀忠指出，越南支持美国于2026年12月在成功举办二十国集团（G20）领导人峰会。马尔科·鲁比奥则强调，美国将积极参与并支持越南成功举办2027年亚太经合组织（APEC）年相关活动。（完）

