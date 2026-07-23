第59届东盟外长会议：越南建议加强东盟+3互联互通，提升合作韧性

越通社河内——越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议框架内，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席东盟+3外长会议，东盟各国及中国、日本、韩国外长与会。



各部长评价，经过近30年的形成与发展，东盟+3继续被肯定为地区最有效的合作机制之一，推动了贸易、投资、金融合作，保障了供应链稳定、能源安全和粮食安全。中国、日本、韩国重申支持东盟中心地位，并承诺支持落实《东盟共同体愿景2045》。



面对地区和世界的动荡局势，各部长一致同意发挥东盟+3在推动经济互联互通、提升韧性和应对外部冲击能力方面的作用。各国同意加快推进《东盟+3工作计划（2023-2027年）》；加强经贸联系；研究扩大大米储备基金，考虑建立共同石油储备库的可能性；推动绿色转型、可再生能源、数字化转型、技术、创新、教育、人力资源培训以及文化和旅游交流等方面的合作。



越南外交部长黎怀忠在会议上发言，重申东盟+3在加强经济互联互通、提升自身能力以及助力保障地区和平繁荣方面发挥重要作用。他建议各国继续深化经济一体化，有效落实贸易协定，同时扩大能源和粮食合作，其中包括研究建立共同能源合作协定的可能性，以提升应对外部挑战的能力。他还建议中国、日本、韩国加强对东盟在技术、创新和数字化转型领域的支持；有效落实各国领导人关于电动汽车、清洁能源和低碳发展的协议。



在越南与东北亚各国良好双边关系的基础上，越南重申将继续为东盟+3的发展作出积极贡献，维护地区的和平、稳定与发展。（完）

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