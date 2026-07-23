经济

第70号决议：清洁能源为低碳工业发展铺路

越南正成为东南亚工业气体行业的重要战略市场之一，同时加快落实绿色增长和减少碳排放目标。在此背景下，越来越多国际企业正扩大对越南清洁能源解决方案和低碳工业气体领域的投资力度。

德国梅塞尔集团东南亚地区首席运营官安东尼·格兰皮埃尔。图自越通社
德国梅塞尔集团东南亚地区首席运营官安东尼·格兰皮埃尔。图自越通社

越通社河内——越南正成为东南亚工业气体行业的重要战略市场之一，同时加快落实绿色增长和减少碳排放目标。在此背景下，越来越多国际企业正扩大对越南清洁能源解决方案和低碳工业气体领域的投资力度。

德国梅塞尔（Messer）集团东南亚地区首席运营官安东尼·格兰皮埃尔（Anthony Grandpierre）在接受媒体记者采访时表示，越南是梅塞尔在东南亚地区最重要的市场之一。该集团在越南建立了较为坚实的业务基础。随着市场对低排放工业气体解决方案的需求不断增长，梅塞尔希望进一步增加低排放氢气供应，以满足该领域客户日益增长的需求。

安东尼·格兰皮埃尔说，“我们看到了越南大型工厂蕴藏的巨大潜力。从一开始投建屋顶太阳能发电系统，用于生产低排放氢气，也是逐步推动越南氢能经济发展的重要举措。”

安东尼·格兰皮埃尔指出，绿氢被视为能源转型的重要解决方案之一。要推动低排放氢气发展，首先需要具备稳定且成本合理的可再生能源供应。此外，还需要建立直接购电协议机制（DPPA）以及完善的基础设施，以支持氢气的生产、运输和配送。

当这些条件得到满足，低排放氢气的成本具备市场竞争力后，市场将迎来更快发展的有利条件，从而为开展更多项目并推动低碳工业气体在越南的广泛应用铺平道路。

安东尼·格兰皮埃尔认为，越南工业气体行业发展前景广阔，大有可为。他指出，越南正朝着实现8%至10%的GDP增长目标迈进，同时不断吸引电子、汽车制造及其他制造业投资项目。这些行业对工业气体，尤其是高纯度氢气，均有着旺盛的需求。

安东尼·格兰皮埃尔透露，梅塞尔近日公布了在胡志明市盖梅工业园区投建工业气体生产厂计划。该项目由梅塞尔与越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）旗下PVChem合资建设，总投资额为3700万美元。该工厂设计年产能20万吨，预计于2026年第三季度开工建设，并于2028年第三季度投入商业运营。

该工厂并非生产氢气，而是专注于生产氮气、氧气和氩气。值得注意的是，该项目将利用液化天然气（LNG）再气化过程中回收的冷能，与传统生产工艺相比，可减少约50%的电力消耗。这不仅显著降低了产品的碳足迹，也可帮助使用工业气体的企业在生产过程中减少二氧化碳（CO₂）排放。

该项目生产的工业气体将广泛应用于多个经济领域。其中，氮气将广泛服务于电子、食品、制鞋、冶金等多个行业；氧气则将供应钢铁行业以及越南南部地区的医疗领域使用等。（完）

越南金瓯省许多企业和居民安装屋顶太阳能系统，以降低用电成本。图自越通社

新政策为屋顶太阳能发电发展注入新动力

越南政府近期出台的一系列新机制、新政策，为屋顶太阳能发电发展注入了强劲动力，进一步拓展了居民和企业的投资机会，促进分布式电源发展，保障国家能源安全，加快绿色能源转型，助力实现绿色增长目标。

越通社
#An ninh năng lượng #NQ 70 #第70号决议 #洁能源 #低碳工业发展 #工业气体 #德国梅塞尔 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

能源安全

相关新闻

越南外交部长黎怀忠与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。图片来源：越通社

第59届东盟外长会议：越南倡议推动东盟—欧盟关系实现务实、可持续发展

在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

越南金瓯省许多企业和居民安装屋顶太阳能系统，以降低用电成本。图自越通社

新政策为屋顶太阳能发电发展注入新动力

越南政府近期出台的一系列新机制、新政策，为屋顶太阳能发电发展注入了强劲动力，进一步拓展了居民和企业的投资机会，促进分布式电源发展，保障国家能源安全，加快绿色能源转型，助力实现绿色增长目标。

更多

山罗省农民采收咖啡果。图自越通社

种植区数据成为提升越南咖啡出口价值的“金钥匙”

在经历前期大幅波动后，越南国内咖啡价格目前稳定在每公斤约9.8万越盾。然而，受国际咖啡价格下跌以及原产地追溯要求日益严格等因素影响，咖啡出口正面临较大压力。在此背景下，建立并核实种植区数据被视为企业稳固市场地位，提升议价能力以及提高越南咖啡附加值的关键因素。

山东重工代表与全球合作伙伴启动《共创绿色智能装备产业新生态倡议》。图自BNEWS

1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。

河内市还剑湖。图自越通社

河内研究发展夜间娱乐服务区

河内市人民委员会近日颁布计划，设定了到2030年逐步将夜间经济打造成为首都服务业重要引擎的目标，贡献约5%的GRDP并增加市财政收入。

2025年越南国际采购展吸引众多国际零售集团。图自越通社

国际零售巨头赴胡志明市寻找供应商

如果说过去越南企业必须参加国外展会来寻找客户，那么如今越来越多的国际零售集团、进口商和分销系统主动来到胡志明市寻找供应商。这一趋势为胡志明市出口开辟了更多机会，同时肯定了该市在全球供应链中日益重要的作用。

兴越制衣公司为出口到日本市场的服装进行缝制。图自越通社

多措并举打通企业发展堵点

越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

附图。图自越通社

VETC充电平台上线一月覆盖约50%的多品牌充电网络

上线一个多月后，Tasco旗下成员单位VETC推出的VETC充电平台已接入越南全国350多个充电桩，覆盖全国约50%的多品牌充电网络，并持续升级平台功能，不断提升电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的使用体验。

在飞机租赁协议签署仪式上的越南国家航空公司副总经理阮战胜与Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼。图自越通社

国际合作伙伴高度评价越南航空前景

在范堡罗国际航空航天展上，越南国家航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）与三家全球领先的飞机租赁公司签署协议，确认租赁19架波音737 MAX 8飞机。

今年上半年全国化肥出口激增。图自越通社

今年上半年全国化肥出口激增

据越南海关局数据显示，今年前6个月越南化肥出口量近170万吨，创汇超过9.32亿美元，与去年同期相比，出口量大幅增长52%，出口额翻倍。

河内市天禄乡公共行政服务中心。图自越通社

数字化转型——河内新增长的基础

河内市委副书记阮文峰表示，河内市确定将落实越共中央政治局关于实现科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议视为全面革新治理方式、提升运行效能的重要举措，而新治理模式的核心正是数据与数字化转型。

庆和省芽庄海滩。图自越通社

越共十四届三中全会：以统一治理思维拓展海洋经济发展空间

在越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议开幕式上，越共中央总书记苏林强调，海洋是国家生存、发展和维护主权的重要空间，必须坚持陆地、港口、物流、经济走廊和国际合作相结合，实行统一规划和综合治理，为建设海洋强国提供坚实支撑。

越南石油产业巩固海洋经济发展领先地位。图自越通社

越南石油产业巩固海洋经济发展领先地位

在落实关于《到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议近8年后，石油行业继续肯定其在海洋经济发展中的引领作用，总开采量超过1.55亿吨，总收入达6300万亿越盾。