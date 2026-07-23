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中国专家：中越两党务实的合作和互学互鉴 把两国关系推向更加深入的阶段

7月23日，中国公共外交协会在北京举办主题为“中国共产党成立105周年：历程、经验与世界贡献”的座谈会。

中央党校党建教研部郑寰教授回答越通社驻北京记者关于当前中国共产党与越南共产党关系的提问。图自越通社
中央党校党建教研部郑寰教授回答越通社驻北京记者关于当前中国共产党与越南共产党关系的提问。图自越通社

越通社北京——7月23日，中国公共外交协会在北京举办主题为“中国共产党成立105周年：历程、经验与世界贡献”的座谈会。

座谈会上，中央党校党建教研部郑寰教授在回答越通社驻北京记者关于当前中国共产党与越南共产党关系的提问时表示，中越两党关系十分密切，这一关系被称为“同志加兄弟”。特别是越共中央总书记、国家主席苏林今年4月对中国进行国事访问后，两党两国在进一步加强中越命运共同体建设方面取得了新的进展，实现了新的创新。

郑寰教授表示：“我们也特别注意今年召开的越共十四大。大会对越南革新开放40年来的各项创新实践和历史经验作了很好的总结，并提出了一系列重大理论创新，包括对革新开放整体理论以及社会主义定向市场经济等作出许多新的阐述。我认为，两党之间的深厚友谊，与双方基于社会主义共同理想开展的长期交往密不可分。”

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主题为“中国共产党成立105周年：历程、经验与世界贡献”的座谈会现场。图自越通社

这位中国学者表示，中越两党在管党治党、治国理政经验交流方面，有许多可以相互学习、相互借鉴之处。两党之间的交流十分直接，特别是在党的创新理论和当前许多政策制定方面，双方可以互学互鉴。

郑寰说：“我们也从越南共产党身上学到了很多好的东西。因此，我认为，未来特别是在越共十四大之后，在两党两国高层领导人保持密切交往的推动下，双方一定能够将两党之间的务实合作和互学互鉴推向更加深入的阶段，也将使两国合作更加具体、更加务实。”（完）

越通社
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