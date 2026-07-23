越共十四届三中全会公报（第四个工作日）

越通社河内——越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议7月23日进入第四个工作日。与会代表围绕中央机构职能调整、国家安全战略、社会治理及设立中央直辖市等重大议题进行了深入讨论。



当天上午，在越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持下，中央委员会全体会议重点审议了五项内容：将群众工作参谋职能由中央宣教与民运部调整至越南祖国阵线党中央委员会及中央各群众团体党委，并将中央宣教与民运部更名为中央宣教部；《建设纪律严明、安全、文明、和谐、发展社会方案》；《国家安全战略》；设立中央直辖广宁市方案；设立中央直辖北宁市方案。



下午，中央委员会分组讨论了三项内容：两级地方政府和政治体制组织模式运行一周年总结报告；2026年上半年经济社会发展情况及下半年重点任务报告；2026年上半年党的建设和政治体系建设工作情况及下半年重点任务报告。



根据会议议程，越共十四届三中全会将于7月24日继续举行，在完成各项议程后闭幕。(完)







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