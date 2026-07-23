时政

越南外交部例行记者会：越南要求有关各方严格且充分落实《东海各方行为宣言》

为“东海行为准则”（COC）谈判营造有利环境；遵守关于海事与航空安全的国际规定，通过和平方式解决争议和分歧，不使用武力或以武力相威胁，为维护地区和平与稳定作出积极贡献。

外交部发言人范秋姮。图自越通社
外交部发言人范秋姮。图自越通社

越通社河内——7月23日下午，在外交部例行记者会上，针对记者关于近期东海上云草礁（bãi Cỏ Mây）发生碰撞事件的提问，外交部发言人范秋姮表示：

越南要求有关各方保持克制，采取符合国际法的行为，尊重沿海国根据1982年《联合国海洋法公约》所确立的对其专属经济区和大陆架的主权权利和管辖权；严格且充分落实《东海各方行为宣言》（DOC），为“东海行为准则”（COC）谈判营造有利环境；遵守关于海事与航空安全的国际规定，通过和平方式解决争议和分歧，不使用武力或以武力相威胁，为维护地区和平与稳定作出积极贡献。

关于记者提及在菲律宾举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）讨论东海问题一事，外交部发言人范秋姮明确指出：在各次会议上，东盟各国及各合作伙伴强调将优先确保东盟的团结与自强，在日益务实与开放的伙伴关系网络中有效发挥中心作用；确认将继续集中落实第48届东盟峰会的各项承诺，加快东盟共同体建设进度，实现2026年东盟轮值主席国的优先事项，并就包括东海问题在内共同关心的国际和地区问题交换意见。

东盟与各合作伙伴国均强调了东海航行和飞越自由的重要性；尊重国际法，在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》）的基础上和平解决争议。东盟各国与中国也确认了努力在2026年内达成一项实质、有效且符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的“东海行为准则”（COC）。

在记者会上，针对记者关于越南对在富国发生，导致多名印度游客遇难的快艇沉没事故善后及受害者家属协助工作的提问，外交部发言人范秋姮表示：

7月11日，富国发生了一起因恶劣天气导致快艇翻沉的不幸事故。事故发生后，外交部立即与坚江省人民委员会、富国特区及相关职能部门、印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆保持紧密配合，紧急开展领事保护与协助工作。在完成各项法律程序并向印度职能部门进行交接后，15具遇难者遗体已根据家属意愿被送回印度各地。（完）

越通社
#biển đảo Việt Nam #BĐVN #越南外交部 #例行记者会 #越南 #东海各方行为宣言 越南
关注 VietnamPlus

越南海洋与岛屿

相关新闻

更多

会议场景 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第四个工作日）

越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议7月23日进入第四个工作日。与会代表围绕中央机构职能调整、国家安全战略、社会治理及设立中央直辖市等重大议题进行了深入讨论。

越南外交部长黎怀忠与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。图片来源：越通社

第59届东盟外长会议：越南倡议推动东盟—欧盟关系实现务实、可持续发展

在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议 图自越通社

越共中央公布5项干部任免决定

7月23日上午，越共中央在总部举行干部任免决定公布会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议，并代表越共中央政治局、中央书记处向5名干部颁发任命决定。

安江省边防部队巡逻艇在富国海域开展巡逻管控。图片来源：越通社

安江省边防部队全力做好2027年APEC会议安保工作

富国特区不仅是安江省的旅游和经济中心，也是越南西南海域重要的国防安全战略要地。在2027年亚太经合组织（APEC）年即将到来之际，安江省边防部队积极同有关职能部门，主动制定并同步实施各项安保方案，全力确保APEC领导人会议周绝对安全，为展现一个安全、稳定、友好、好客的越南形象作出贡献。

武装力量正在协助岘港市边境地区的雄山乡建设九年一贯制寄宿学校。图自越通社

岘港边境地区学生的“梦想学校”

岘港市正加快推进6所总投资超过1.5万亿越盾的边境乡中小学寄宿制学校的建设进度，预计在2026-2027学年伊始建成并投入投用，确保为近5000名少数民族子女提供就学场所。

兴越制衣公司为出口到日本市场的服装进行缝制。图自越通社

多措并举打通企业发展堵点

越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议。越南外交部供图

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议

在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。图自越通社

进一步加强越中双边合作

据越通社驻马尼拉记者报道，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾出席第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，于7月22日会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠共同主持东盟—新西兰外长会议。越南外交部供图

AMM-59会议：越南主持东盟—新西兰外长会议 推动务实合作

据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议，双方外长及高级官员出席。