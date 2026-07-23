越南外交部例行记者会：越南要求有关各方严格且充分落实《东海各方行为宣言》

越通社河内——7月23日下午，在外交部例行记者会上，针对记者关于近期东海上云草礁（bãi Cỏ Mây）发生碰撞事件的提问，外交部发言人范秋姮表示：



越南要求有关各方保持克制，采取符合国际法的行为，尊重沿海国根据1982年《联合国海洋法公约》所确立的对其专属经济区和大陆架的主权权利和管辖权；严格且充分落实《东海各方行为宣言》（DOC），为“东海行为准则”（COC）谈判营造有利环境；遵守关于海事与航空安全的国际规定，通过和平方式解决争议和分歧，不使用武力或以武力相威胁，为维护地区和平与稳定作出积极贡献。



关于记者提及在菲律宾举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）讨论东海问题一事，外交部发言人范秋姮明确指出：在各次会议上，东盟各国及各合作伙伴强调将优先确保东盟的团结与自强，在日益务实与开放的伙伴关系网络中有效发挥中心作用；确认将继续集中落实第48届东盟峰会的各项承诺，加快东盟共同体建设进度，实现2026年东盟轮值主席国的优先事项，并就包括东海问题在内共同关心的国际和地区问题交换意见。



东盟与各合作伙伴国均强调了东海航行和飞越自由的重要性；尊重国际法，在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》）的基础上和平解决争议。东盟各国与中国也确认了努力在2026年内达成一项实质、有效且符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的“东海行为准则”（COC）。



在记者会上，针对记者关于越南对在富国发生，导致多名印度游客遇难的快艇沉没事故善后及受害者家属协助工作的提问，外交部发言人范秋姮表示：



7月11日，富国发生了一起因恶劣天气导致快艇翻沉的不幸事故。事故发生后，外交部立即与坚江省人民委员会、富国特区及相关职能部门、印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆保持紧密配合，紧急开展领事保护与协助工作。在完成各项法律程序并向印度职能部门进行交接后，15具遇难者遗体已根据家属意愿被送回印度各地。（完）

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