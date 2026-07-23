时政

AMM-59：东盟地区论坛通过《2026—2036年马尼拉行动计划》

黎怀忠部长表示，ARF 需要继续适应新的战略现实，同时维持其作为包容性对话平台的作用，使大国能够在尊重东盟中心地位的基础上参与其中。特别的是，ARF需要为基于国际法和平解决争端做出更为积极的贡献。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领越南代表团出席第 33 届东盟地区论坛（ARF）。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领越南代表团出席第 33 届东盟地区论坛（ARF）。图自越通社

越通社河内——越南通讯社记者马尼拉报道，出席在菲律宾举行的第 59 届东盟外长会（AMM-59）及相关会议期间，7 月 23 日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领越南代表团出席了第 33 届东盟地区论坛（ARF）。

各国外长强调，自 1994 年成立以来，ARF 始终是地区政治与安全合作的主导机制，在促进对话、建立信任和预防性外交方面发挥着重要作用。第二份《河内行动计划》（2020—2025年）的完成率较高，特别是在海洋安全、信息通信技术使用安全以及灾害救援等优先领域。

会议正式通过了《2026—2036年马尼拉行动计划》，该文件指引着东盟地区论坛（ARF）未来十年的行动方向。各国外长强调，ARF 需继续适应当前的战略变革，坚持将建立信任措施作为基础，同时推动预防性外交走向务实。会议还一致通过了 ARF 在 2026—2027 中期年度的活动清单，并对接纳英国成为 ARF 第 28 个成员国一事达成了共识。

关于地区和国际局势，各国外长对粮食安全、能源安全、气候变化、网络安全以及新兴科技带来的衍生问题等日益复杂的挑战深表关切。各国重申维护东海和平、安全、稳定、安全以及航行和飞越自由的重要性；在国际法特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上，以和平方式解决争端。

会议还就中东局势及朝鲜半岛局势进行了交流，呼吁各方保持克制，避免紧张局势升级，并推动对话与外交，以实现长期和平。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上发言时强调，在地缘政治和世界经济动荡、战略竞争加剧以及从气候变化、网络安全到供应链中断等风险交织的背景下，东盟地区论坛（ARF）需要通过提高预测能力和防范升级风险，从“反应性对话”思维转向“风险主动管理”。

黎怀忠部长表示，ARF 需要继续适应新的战略现实，同时维持其作为包容性对话平台的作用，使大国能够在尊重东盟中心地位的基础上参与其中。特别的是，ARF需要为基于国际法和平解决争端做出更为积极的贡献。

会上，黎怀忠部长呼吁各方保持克制，避免中东紧张局势升级，确保通往霍尔木兹海峡的船舶和飞机的安全与通畅；同时支持为朝鲜半岛的长期和平与稳定维持对话。

越南外长还重申，东盟将继续与中国一道全面、有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并尽早达成实质、有效且符合包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的“东海行为准则”（COC）。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #安全支柱 #风险管控 #马尼拉计划 #迎新成员 #维护航行自由 #东盟中心地位
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

东盟与中日韩会议现场。图自越通社

韩国与东盟推动升级自由贸易协定

7月23日，韩国与东盟一致同意推动在2027年内完成升级《东盟-韩国自由贸易协定》（AKFTA）的谈判，同时同意扩大经济、安全合作并协调应对地区挑战。

越南外交部长黎怀忠与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。图片来源：越通社

第59届东盟外长会议：越南倡议推动东盟—欧盟关系实现务实、可持续发展

在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

更多

会议场景 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第四个工作日）

越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议7月23日进入第四个工作日。与会代表围绕中央机构职能调整、国家安全战略、社会治理及设立中央直辖市等重大议题进行了深入讨论。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议 图自越通社

越共中央公布5项干部任免决定

7月23日上午，越共中央在总部举行干部任免决定公布会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议，并代表越共中央政治局、中央书记处向5名干部颁发任命决定。

安江省边防部队巡逻艇在富国海域开展巡逻管控。图片来源：越通社

安江省边防部队全力做好2027年APEC会议安保工作

富国特区不仅是安江省的旅游和经济中心，也是越南西南海域重要的国防安全战略要地。在2027年亚太经合组织（APEC）年即将到来之际，安江省边防部队积极同有关职能部门，主动制定并同步实施各项安保方案，全力确保APEC领导人会议周绝对安全，为展现一个安全、稳定、友好、好客的越南形象作出贡献。

武装力量正在协助岘港市边境地区的雄山乡建设九年一贯制寄宿学校。图自越通社

岘港边境地区学生的“梦想学校”

岘港市正加快推进6所总投资超过1.5万亿越盾的边境乡中小学寄宿制学校的建设进度，预计在2026-2027学年伊始建成并投入投用，确保为近5000名少数民族子女提供就学场所。

兴越制衣公司为出口到日本市场的服装进行缝制。图自越通社

多措并举打通企业发展堵点

越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议。越南外交部供图

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议

在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。图自越通社

进一步加强越中双边合作

据越通社驻马尼拉记者报道，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾出席第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，于7月22日会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠共同主持东盟—新西兰外长会议。越南外交部供图

AMM-59会议：越南主持东盟—新西兰外长会议 推动务实合作

据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议，双方外长及高级官员出席。