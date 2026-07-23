AMM-59：东盟地区论坛通过《2026—2036年马尼拉行动计划》

越通社河内——越南通讯社记者马尼拉报道，出席在菲律宾举行的第 59 届东盟外长会（AMM-59）及相关会议期间，7 月 23 日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领越南代表团出席了第 33 届东盟地区论坛（ARF）。



各国外长强调，自 1994 年成立以来，ARF 始终是地区政治与安全合作的主导机制，在促进对话、建立信任和预防性外交方面发挥着重要作用。第二份《河内行动计划》（2020—2025年）的完成率较高，特别是在海洋安全、信息通信技术使用安全以及灾害救援等优先领域。



会议正式通过了《2026—2036年马尼拉行动计划》，该文件指引着东盟地区论坛（ARF）未来十年的行动方向。各国外长强调，ARF 需继续适应当前的战略变革，坚持将建立信任措施作为基础，同时推动预防性外交走向务实。会议还一致通过了 ARF 在 2026—2027 中期年度的活动清单，并对接纳英国成为 ARF 第 28 个成员国一事达成了共识。



关于地区和国际局势，各国外长对粮食安全、能源安全、气候变化、网络安全以及新兴科技带来的衍生问题等日益复杂的挑战深表关切。各国重申维护东海和平、安全、稳定、安全以及航行和飞越自由的重要性；在国际法特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上，以和平方式解决争端。



会议还就中东局势及朝鲜半岛局势进行了交流，呼吁各方保持克制，避免紧张局势升级，并推动对话与外交，以实现长期和平。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上发言时强调，在地缘政治和世界经济动荡、战略竞争加剧以及从气候变化、网络安全到供应链中断等风险交织的背景下，东盟地区论坛（ARF）需要通过提高预测能力和防范升级风险，从“反应性对话”思维转向“风险主动管理”。



黎怀忠部长表示，ARF 需要继续适应新的战略现实，同时维持其作为包容性对话平台的作用，使大国能够在尊重东盟中心地位的基础上参与其中。特别的是，ARF需要为基于国际法和平解决争端做出更为积极的贡献。



会上，黎怀忠部长呼吁各方保持克制，避免中东紧张局势升级，确保通往霍尔木兹海峡的船舶和飞机的安全与通畅；同时支持为朝鲜半岛的长期和平与稳定维持对话。



越南外长还重申，东盟将继续与中国一道全面、有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并尽早达成实质、有效且符合包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的“东海行为准则”（COC）。（完）

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