经济

推动越南与日本在数字化转型领域中的合作

7 月 23 日，越南驻日本大使馆与日本群马县政府在日本首都东京联合举办了题为“推动数字化转型领域中公私合作”的经济座谈会。

越南驻日本大使馆与日本群马县政府举行经济座谈会。图自越通社
越南驻日本大使馆与日本群马县政府举行经济座谈会。图自越通社

越通社河内——7 月 23 日，越南驻日本大使馆与日本群马县政府在日本首都东京联合举办了题为“推动数字化转型领域中公私合作”的经济座谈会。

据越通社驻东京记者报道，有越南驻日本大使范光效、群马县知事山本一太（Yamamoto Ichita）、副知事大塚安弘（Yasuhiro Otsuka）及各部门负责人等出席活动。

越南驻日本大使范光效在座谈会上致辞时评估称，本次经济座谈会的主题具有特别重要的意义。当前在全球竞争日趋激烈的背景下，决定性因素已不仅取决于劳动力成本或市场规模，而是取决于创新能力、掌握技术的能力以及数字化转型的准备程度。

范光效大使还透露，在今年 5 月日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）对越南进行正式访问期间，两国高层领导人已同意将科技、创新和数字化转型打造成为越日全面战略伙伴关系的新支柱。

群马县知事介绍了该县在数字化转型方面的潜力和优势，并表达了对未来越南企业与当地企业合作强劲发展的期待。

为了高效且务实地推动双方合作，越南驻日本大使馆承诺将发挥可靠的桥梁作用，与群马县、两国各部委、各地方、各所高等院校及企业界同行，推动投资、贸易、科技、创新、数字化转型和人力资源培训等方面的具体合作项目。（完）

越通社
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