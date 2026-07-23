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韩国与东盟推动升级自由贸易协定

7月23日，韩国与东盟一致同意推动在2027年内完成升级《东盟-韩国自由贸易协定》（AKFTA）的谈判，同时同意扩大经济、安全合作并协调应对地区挑战。

东盟与中日韩会议现场。图自越通社
东盟与中日韩会议现场。图自越通社

越通社河内——7月23日，韩国与东盟一致同意推动在2027年内完成升级《东盟-韩国自由贸易协定》（AKFTA）的谈判，同时同意扩大经济、安全合作并协调应对地区挑战。

越通社驻首尔记者报道，上述内容是在菲律宾马尼拉举行的韩国外长与东盟外长会议上达成一致的。会议由韩国外交部长官赵显烈（Cho Hyun）与东盟-韩国关系协调国——泰国外交部长玛里·沙炎蓬共同主持。

会上，双方高度评价韩国-东盟全面战略伙伴关系的进展，并确认将扩大在贸易、投资、数字化转型、人工智能、供应链、清洁能源及应对气候变化等领域的合作。各部长还一致同意推动在2027年内完成升级AKFTA的谈判，为双方贸易和投资注入新动力。

韩国外交部长官赵显烈在会议上发言，强调东盟是韩国外交政策中的关键伙伴，同时重申首尔将在2024年升级的全面战略伙伴关系基础上，继续加强与东盟地区的务实合作。

各方还就朝鲜半岛、东海和中东危机等地区和国际形势交换意见。

会议一致同意继续有效落实韩国-东盟全面战略伙伴关系，加强协调应对新兴经济和安全挑战，从而为维护印度洋-太平洋地区的和平、稳定与可持续发展作出贡献。（完）

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越通社
#韩国 #东盟 #自由贸易协定
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