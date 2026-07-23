菲律宾高度评价印度在实现东盟目标中的作用

越通社河内——菲律宾驻印度大使何塞·F·伊格纳西奥（Josel F. Ignacio Manila）在印度外交部长苏杰生前往菲律宾马尼拉出席东盟外长会议及相关会议前夕接受记者的采访时，高度评价印度在实现东盟各项目标中的作用，并表示，印度始终是大力支持东盟团结及其在区域架构中中心地位的伙伴。他认为，印度与东盟在印太地区的愿景上存在共识，印度的印太倡议（IPOI）与东盟印太展望（AOIP）有许多相似之处，为双方加强合作奠定了良好基础。



伊格纳西奥表示，菲律宾在2026年东盟轮值主席国任期内聚焦三大优先方向，包括“和平与安全支柱”、“繁荣走廊”和“赋能人民”。他认为，这些优先方向与东盟的政治安全、经济和文化社会三大支柱相一致，旨在在地缘政治形势复杂演变的背景下，推动经济一体化、助力中小企业数字化转型、增强供应链韧性，以及确保能源安全和粮食安全。



伊格纳西奥强调，印度外长访问马尼拉将继续强化印度对东盟的承诺，同时为推动东盟—印度全面战略伙伴关系注入动力。此访也有望推动重要合作内容，其中包括审议东盟—印度货物贸易协定（AITIGA）、加强海上安全合作以及巩固菲律宾与印度的双边关系。



伊格纳西奥同时认为，东盟与印度在矿产资源、制造能力和技术等方面具有诸多互补优势。扩大合作将有助于双方实现供应链多元化、拓展经济选择、减少对传统伙伴的依赖，从而提升区域的自力更生能力和韧性。（完）

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