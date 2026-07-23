越通社河内——据越通社驻新加坡记者报道，新加坡总理黄循财7月22日宣布内阁改组，多位新面孔在2025年大选后获任命或晋升。
人民行动党的两位新议员符策翔（Foo Cexiang）和罗绍华（Shawn Loh）首次以政务部长身份进入政府。刘燕玲（Jasmin Lau）被任命为人力部代部长，吴沛明（Goh Pei Ming）获擢升为高级政务部长。萧振祥（Jeffrey Siow）和梁振伟（David Neo）在担任代部长一年多后，正式分别出任交通部长以及文化、社区及青年部长。
据观察人士分析，任命年轻政治人物显示，新加坡第五代（5G）领导团队正逐步成形，而资深政治人物则继续负责关键领域。具体而言，尚穆根（K. Shanmugam）继续担任国家安全统筹部长兼内政部长；副总理颜金勇（Gan Kim Yong）继续主管贸工部；维文（Vivian Balakrishnan）继续担任外交部长。这一安排被认为有助于在推动领导层更新的同时，确保施政的连续性。（完）
向新加坡出口大米助力改变印尼地位
向新加坡出口1万吨大米的计划具有象征性意义，有望成为推动印尼由进口国向区域粮食市场积极参与者转变的重要动力。