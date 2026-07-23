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新加坡改组内阁

据越通社驻新加坡记者报道，新加坡总理黄循财7月22日宣布内阁改组，多位新面孔在2025年大选后获任命或晋升。

新加坡总理黄循财。图自越通社
新加坡总理黄循财。图自越通社

越通社河内——据越通社驻新加坡记者报道，新加坡总理黄循财7月22日宣布内阁改组，多位新面孔在2025年大选后获任命或晋升。

人民行动党的两位新议员符策翔（Foo Cexiang）和罗绍华（Shawn Loh）首次以政务部长身份进入政府。刘燕玲（Jasmin Lau）被任命为人力部代部长，吴沛明（Goh Pei Ming）获擢升为高级政务部长。萧振祥（Jeffrey Siow）和梁振伟（David Neo）在担任代部长一年多后，正式分别出任交通部长以及文化、社区及青年部长。

据观察人士分析，任命年轻政治人物显示，新加坡第五代（5G）领导团队正逐步成形，而资深政治人物则继续负责关键领域。具体而言，尚穆根（K. Shanmugam）继续担任国家安全统筹部长兼内政部长；副总理颜金勇（Gan Kim Yong）继续主管贸工部；维文（Vivian Balakrishnan）继续担任外交部长。这一安排被认为有助于在推动领导层更新的同时，确保施政的连续性。（完）

越通社
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