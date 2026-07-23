连接全球越南智慧：打造具有竞争力的“越南制造”技术

越通社河内——越南在人工智能、机器人和智能制造迅速发展背景下，面临着巨大的机遇。若能把握这一机遇，越南完全具备参与全球技术价值链的能力。这是日本庆应义塾大学Tung Laboratory实验室主任谢德松在谈及越日两国在人力资源培训、科研及战略技术发展的合作潜力时提出的意见。



在接受越通社驻日本记者采访时，谢德松表示，作为一名在日本从事先进技术研究的越南科学家，他希望从三个方面为越南作出贡献。首先是通过联合指导本科生和研究生、组织专题课程、研讨会及越日交流活动来培养高水平科研人才。第二是制定联合科研项目，使越南研究团队能够直接参与全球新技术研究项目。第三是加强企业与国际实验室的对接，从而打造具备商业化潜力并能创造实际价值的产品。



谈及与越南的合作情况，谢德松表示，多年来，他一直与越南多所高校保持紧密联系。目前，诸多越南研究生和工程师正直接参与其在日本的研究项目。他认为，这是年轻科学家接触现代科研方法并将经验带回越南的有效途径。



此外，谢德松研究团队希望越南研究团队能够共同参与服务社会的人工智能模式开发、数据共享并构建活动。他指出，越南大学生的素质不断提升，只要具备良好的科研环境和方便的国际合作机制，他们完全可以参与达到国际水平的科研项目。



在应用方面，谢德松表示，软体机器人具备可与人类及柔性物体安全交互的优势，从而为满足越南在农业、医疗卫生、制造、自然灾害应对等领域的实际需求开辟广泛应用空间。



对于人力资源培养与科研生态系统建设的优先事项，谢德松认为有两个重要因素：一是对人才进行长期投入，二是鼓励跨学科研究。他指出，现代机器人不仅涉及机械，还涵盖电子、新材料、人工智能以及数据科学等多个领域。



同时，他强调，应为年轻科学家尽早参与国际科研网络创造便利条件，这是提升科研能力并融入全球科学共同体的最快路径。



谢德松希望今后与越南开展更加长期、可持续的合作，构建越南高校与庆应义塾大学及国际伙伴之间的科研网络，为越南大学生和研究家直接参与国际项目创造条件。

在企业层面，他期待越南企业与日本实验室开展更多科研与产品开发合作，从而打造具备国际竞争力的“越南制造”技术产品。



谢德松强调：“我相信越南正处于科技发展的关键阶段。凭借年轻的人才队伍、快速的学习能力以及国家对创新日益增强的重视，如果能够加强国内外科学家、高校与企业之间的对接，越南完全有能力在机器人、人工智能和智能制造等战略技术领域实现突破。我也希望能为这一进程贡献一份力量。”（完）

越通社