“数字集市”助力越南商品走向更广阔市场

太原省富嘉生物科技有限公司代表 黎氏秋香: “企业参加电子商务平台后会获得更多发展机会，因为能够接触到大量客户，不仅覆盖国内市场，还能触达国际消费者。与此同时，我们还可以展示企业形象和日常生产经营活动，让消费者更直观地了解产品，从而增强对产品的信任。”

据越南工贸部介绍，今后将继续推进与电子商务和线上销售相结合的贸易促进活动，进一步拓宽销售渠道，让更多越南商品走近消费者。其中值得关注的是，“越南商品活力”展示与直播活动将于2026年每两周举办一次，为消费者带来全新的体验。

越南工贸部国内市场管理与发展局副局长 裴阮英俊：“我们将加强与电子商务平台、物流体系以及在线支付和无现金支付系统的对接与合作，为消费者提供更加顺畅的购物体验。同时，我们还将加大培训和支持力度，帮助各地与企业共同探索并自主开展适合本地实际的类似电商推广模式。”

越南工贸部国内市场管理与发展局正积极与数字平台和支付服务机构合作，为越南商品拓展市场创造有利条件。其目标是推动越南商品在潜力巨大的国内市场实现更广泛覆盖。

TikTok越南公司总经理 阮林青：“我们推出了‘手把手教学’培训课程，并专门为各地和不同行业举办电子商务活动。这些项目有助于改变部分商家和内容创作者的观念，特别是偏远地区、困难地区以及尚未熟悉电子商务模式的行业群体。”

2026年，越南计划实现社会消费品零售总额和消费服务收入同比增长13%至15%。在全球经济面临诸多不确定因素的背景下，国内市场正日益成为经济增长的重要支撑。大力发展电子商务，不仅有助于拓宽销售渠道、刺激消费需求，也将进一步提升越南企业的市场竞争力。（完）