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2026年亚运会：越南U23对阵“克星”中亚队，女足落入“死亡之组”

第20届亚运会（ASIAD 2026）足球项目男足和女足抽签结果出炉，为越南足球带来了截然不同的挑战。

越南U23队。图自越南足协/越通社
越南U23队。图自越南足协/越通社

越通社河内 —— 第20届亚运会（ASIAD 2026）足球项目男足和女足抽签结果出炉，为越南足球带来了截然不同的挑战。

越南U23男足与乌兹别克斯坦、菲律宾和科威特同组，被评估为实力相当的签位，而越南女足与东道主日本、中国台北和泰国同组，将面临充满荆棘的征程。

抽签仪式于7月23日在日本名古屋举行，各球队代表和亚足联官员出席。

越南足协主席、亚足联常务委员和亚足联赛事委员会主席陈国俊继续获得亚足联信任，被委任为ASIAD 2026男足项目赛事委员会主任。

在男足项目中，凭借晋级2026年U23亚洲杯决赛圈八强的成绩，越南U23被列入第一档种子队。这使得球队在小组赛阶段避开了东道主日本、中国和韩国三支强队。

抽签结果将越南U23分入C组，同组对手有乌兹别克斯坦、菲律宾和科威特。其中，乌兹别克斯坦被评估为最强劲的对手，该队始终是亚洲青年强队之一。菲律宾和科威特也是不易击败的球队。

在女足项目中，越南女足送入A组，同组有东道主日本、中国台北和泰国。这被视为最艰难的签位，汇集了两支亚洲顶级球队以及东南亚的老对手。

越南女足在亚运会赛场上的最好成绩是2014年仁川亚运会闯入半决赛，随后负于日本队止步。因此，ASIAD 2026的征程预计将充满挑战，但也是越南女足继续在亚洲赛场巩固地位的机遇。

ASIAD 2026男足分组：

A组：日本、泰国、吉尔吉斯斯坦、中国香港

B组：中国、阿联酋、伊朗、朝鲜

C组：乌兹别克斯坦、越南、菲律宾、科威特

D组：韩国、沙特阿拉伯、卡塔尔

ASIAD 2026女足分组：

A组：日本、中国台北、泰国、越南

B组：韩国、朝鲜、孟加拉国、缅甸

C组：中国、菲律宾、乌兹别克斯坦、中国香港。（完）

越通社
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