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AMM-59：“通过教育巩固东盟”会议在新加坡举行

7 月 22 日至 23 日，新加坡主持召开了第14届东盟教育部长会议（ASED 14）、第 8 届东盟与中日韩（10+3）教育部长会议及第 8 届东亚峰会（EAS）教育部长会议，旨在就教育合作交换意见并加强区域合作。来自11个东盟成员国代表团，以及相关伙伴国家代表和东盟秘书处官员出席了上述会议。

东盟各国代表出席第14届东盟教育部长会议。图自越通社
东盟各国代表出席第14届东盟教育部长会议。图自越通社

越通社河内——越通社驻新加坡记者报道，7 月 22 日至 23 日，新加坡主持召开了第 14 届东盟教育部长会议（ASED 14）、第 8 届东盟与中日韩（10+3）教育部长会议及第 8 届东亚峰会（EAS）教育部长会议，旨在就教育合作交换意见并加强区域合作。来自11个东盟成员国代表团，以及相关伙伴国家代表和东盟秘书处官员出席了上述会议。

在 ASED 14 会议上，新加坡教育部长李智陞（Desmond Lee）与东盟其他国家教育部长共同发布了《2026—2030年东盟教育工作计划》。该计划提出了区域共同优先事项，旨在建设全面、包容和转型性的教育体系。

该计划着重于培养全面发展且具有韧性的个人，打造高技能和具有竞争力的劳动力队伍，同时培育体现东盟共同价值的东盟特色。越南教育培训部副部长黎军在会上发表了讲话。

东盟负责文化与社会事务的副秘书长萨林（San Lwin）在 ASED 14 开幕式上致辞时，强调了教育的转型作用，以及在东盟内部开展更深入合作以应对所面临挑战的必要性。

在 ASED 框架下，新加坡教育部长李智陞与各合作伙伴代表进行了双边会晤。（完）

越通社
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