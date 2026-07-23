第59届东盟外长会议：越南就推动湄公河次区域与韩国合作提出三点建议

越通社河内——在第59届东盟外长会（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠出席在菲律宾马尼拉国际会议中心举行的第14届湄公河—韩国外长会议并发表讲话。

据越通社驻马尼拉记者报道，成员国确认，经过15年的形成与发展，湄公河—韩国合作机制已成为最具活力的次区域合作机制之一，为各方民众和企业带来了许多实实在在的利益。



各成员国高度评价越南与韩国在2025年担任共同主席国的作用，为泰国和韩国继续推动合作的大方向奠定了基础，同时着手制定2027—2031年阶段的行动计划。

黎怀忠部长在会上发言时强调，作为2025年的共同主席国，越南已与韩国及湄公河各国紧密配合，保持高层交往，提高湄公河—韩国商务论坛的效率。

面对新的挑战与合作机遇，黎怀忠部长提出了三项建议，旨在拓展发展空间，为湄公河各国与韩国创造更多增长动力。

其一，《2027—2031年阶段行动计划》须确保重点突出、具可行性，并继续确立建设“以人为中心”的共同体愿景，符合湄公河—韩国战略伙伴关系的原则与目标。

其二，湄公河—韩国合作须进一步优先推进跨国项目，特别是在水资源管理、应对气候变化、数字化转型和物流连接等领域，以在整个次区域产生辐射效应。

其三，须将湄公河—韩国论坛建设成为定期对话机制，促进政府与研究人士、研究院及民营部门沟通，从而提出实用的政策建议以及具备资源筹措能力的项目构想。同时，黎怀忠还建议继续提高湄公河—韩国商务论坛和韩国—湄公河水资源中心的运营效率。

会议通过了《联合主席声明》。据此，各位外长就《2027—2031年阶段行动计划》的制定方向达成了一致，重点关注数字化转型、提高应对气候变化能力、智慧农业、乡村发展、旅游及文化产业等优先领域。各位外长还一致同意需尽早重启湄公河—韩国峰会。

湄公河—韩国合作机制由柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和韩国等6个成员国组成。（完）

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