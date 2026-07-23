第59届东盟外长会议：越南推动与菲律宾和挪威的双边合作

越通社河内——越通社记者马尼拉报道，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别与菲律宾外长玛利亚·特蕾莎·拉萨罗（Maria Theresa Lazaro）和挪威外长埃斯彭·巴尔特·艾德（Espen Barth Eide）举行了双边会晤。



黎怀忠会见菲律宾外长特蕾莎·拉萨罗时，双方高度赞赏越菲增强型战略伙伴关系所取得的积极进展，以及两国外交部之间日益密切的协调，尤其是成功办好越共中央总书记、国家主席苏林最近对菲律宾的访问。



双方一致同意抓紧制定落实访问成果的行动计划，加强政治互信，以及早日举行部长级联合委员会会议，推动双边合作日益深入。



黎怀忠高度评价菲律宾作为2026年东盟轮值主席国以“领航共同未来”为主题发挥的带头作用，特别是在维护东盟团结、协商一致以及在复杂局势中推动东盟共同声音方面的努力，包括通过了东盟外长关于中东局势的联合声明。



特蕾莎·拉萨罗感谢越南的一贯配合与支持，并对越南在东盟中的角色和积极贡献给予高度评价。双方一致同意继续加强磋商和立场协调。



在东海问题上，两国外长一致同意继续在“东海行为准则”（COC）谈判进程中密切配合，推动达成一项有效、实质性、符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的准则。



越南外交部长黎怀忠与挪威外长埃斯彭·巴尔特·艾德。图自越通社

黎怀忠会见挪威外长埃斯彭·巴尔特·艾德时，高度评价挪威在2026年7月完成越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自由贸易协定谈判中所发挥的作用和贡献。



黎怀忠强调，越南愿配合加快推进法律审查并完成必要手续，争取在2026年内签署越南与欧洲自由贸易联盟。



黎怀忠对挪威政府和人民在过去困难时期以及在当前建国卫国事业中给予越南的宝贵支持和帮助表示衷心感谢。黎怀忠强调，越南希望加强与挪威在该国有优势、越南有需求的领域的合作，特别是可再生能源、绿色转型、可持续海洋经济、绿色技术、智能电网和人力资源培训等领域。



埃斯彭·巴尔特·艾德对越南的发展成就给予高度评价，并表示，挪威视越南为区域重要和可信赖的伙伴，愿意分享成功经验并推动务实合作，符合越南的发展目标。



双方一致同意继续加强在地区和国际机制中的协调配合。黎怀忠高度评价挪威对东盟和地区的积极贡献，支持挪威加强与东盟的关系，继续为地区和平、稳定、合作与发展作出切实贡献。埃斯彭·巴尔特·艾德强调，挪威重视与东盟的合作，并希望与越南密切配合，推动东盟—挪威关系日益务实有效。 （完）