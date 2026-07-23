第59届东盟外长会议：推动越南与欧盟全面战略伙伴关系

越通社河内——在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与欧盟委员会副主席、欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）举行了双边会晤。



双方强调重视越欧关系，高度评价双边合作的积极进展，同意继续推动高层互访、交流和接触，有效、务实地落实已达成的各项协议，推动于2026年1月建立的越欧全面战略伙伴关系日益深入、务实和有效发展。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯高度评价越南的发展成就及其在地区和世界日益积极的作用。



双方深入讨论了拓展能源领域合作、保障能源安全、绿色转型、能源转型以及提升供应链韧性等问题。黎怀忠建议，欧盟加强对越南在技术、绿色金融、可再生能源发展、智能电网、储能和人力资源培训等方面的支持。双方共同强调，支持为建设有效、实质性、符合国际法，特别是1982《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）所作出的努力。



双方还一致同意，加强对话，配合解决和处理困难与障碍。黎怀忠通报，越南正坚决同步部署打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞的各项措施，包括落实2026年3月欧盟检查团进行工作访问后达成的协议，并建议欧盟客观、全面地评估越南为早日解除欧盟对越南水产品的“黄牌”警告所采取的新举措和实质性转变。黎怀忠还强调，越南严格遵守国际规范，并与经济合作与发展组织（OECD）在税收透明度和信息交换评估过程中密切配合。另外，黎怀忠建议欧盟继续推动欧盟其余成员国早日批准《越南—欧洲自贸协定》。



双方就共同关心的问题交换意见时，黎怀忠强调，越南始终重视保障和促进人权，坚持以人民为发展过程的中心、目标和动力。黎怀忠同时重申，双方应本着相互尊重、真诚、善意和建设性的精神，就剩余分歧进行交流；尊重各自的历史特点、条件、情况和发展选择，同时客观地承认各方所作的努力和已取得的成果。（完）

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