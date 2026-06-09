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阿根廷与越南加强议会合作关系

6月8日，越南驻阿根廷大使吴明月在越南驻阿根廷大使馆总部会见了阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇。

越南驻阿根廷大使吴明月与阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇合影。图自越通社
越南驻阿根廷大使吴明月与阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇合影。图自越通社

越通社布宜诺斯艾利斯——6月8日，越南驻阿根廷大使吴明月在越南驻阿根廷大使馆总部会见了阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇（Jorge Milton Capitanich）。

据越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，会见时，吴明月大使介绍了越南共产党第十四次全国代表大会成果、新一届国会选举结果，并高度评价国际友人对越南发展成就和外交政策给予的支持。

吴明月表示，经过50多年的建立和发展，越阿关系在政治外交、经贸、教育、文化等领域不断取得积极进展。近年来，两国经贸合作快速发展。阿根廷是越南在拉丁美洲第三大贸易伙伴，越南是阿根廷第七大贸易伙伴，也是在东南亚最大的贸易伙伴。2025年双边贸易额达45亿美元。

吴明月强调，双方正不断拓展工业、高科技农业、科技、文化、体育以及地方间交流等新领域合作，并朝着建立工农业领域战略伙伴关系的方向迈进。

卡皮塔尼奇参议员希望进一步推动两国议会合作以及政党和国家层面的交流合作，同时加强各级代表团互访。他愿支持推动越南与南方共同市场（MERCOSUR）优惠贸易协定（PTA）的谈判进程。

卡皮塔尼奇强调，应进一步加强双方在高科技领域的合作，扩大地方间交流，并在各国议会联盟（IPU）等论坛加强协调配合、开展务实合作。他同时高度评价阿根廷正式在越南设立工农业专员办公室，认为这充分体现了阿方对发展越阿双边关系的高度重视。（完）

越通社
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