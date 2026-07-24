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东南亚足球锦标赛：ASEAN Cup官网高度评价卫冕冠军越南队

在2026年东南亚足球锦标赛（ASEAN Cup）正式开赛前夕，赛事官网aseanutdfc.com确认，越南国家足球队已做好开启东南亚锦标赛卫冕之旅的准备，并立志成为该项赛事历史上首支成功卫冕的球队。

越南队对阵缅甸队比赛的首发阵容（2026年7月18日晚）。图自越通社
越南队对阵缅甸队比赛的首发阵容（2026年7月18日晚）。图自越通社

越通社河内——在2026年东南亚足球锦标赛（ASEAN Cup）正式开赛前夕，赛事官网aseanutdfc.com确认，越南国家足球队已做好开启东南亚锦标赛卫冕之旅的准备，并立志成为该项赛事历史上首支成功卫冕的球队。

越通社驻雅加达记者报道，东南亚足球锦标赛官网援引队长阮光海的话称，全队在过去几周进行了周密的准备，从体能、战术到专业状态均已就绪。出生于1997年的中场球员表示，队内氛围十分融洽，高昂的斗志与专注度贯穿于每一场训练，为全队以最高度的自信踏入赛场奠定了坚实基础。

越南队于7月24日在泰国春武里体育场迎战东帝汶队，开启卫冕之旅。这是A组的首场比赛，金相植（Kim Sang Sik）教练带领球员将与东帝汶、新加坡、柬埔寨及印度尼西亚同组角逐两个半决赛席位。

据赛事官网评估，A组竞争将十分激烈，聚集了卫冕冠军越南队、曾4次夺冠的新加坡队、6次斩获亚军的印度尼西亚队以及柬埔寨队和东帝汶队。

凭借卫冕冠军的地位以及被评为比2024年夺冠时期更为雄厚的阵容深度，若能成功卫冕2026年东南亚足球锦标赛冠军，越南国家队便可改写历史篇章。（完）

越通社
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