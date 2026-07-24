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“外交视角”图片展回顾越泰建交50周年

值此越南与泰国建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，泰王国驻越南大使馆与越南通讯社（越通社）联合举办“外交视角：泰越关系50周年”图片展。展览通过大量珍贵历史图片和档案文献，系统回顾两国关系发展的重要里程碑，生动展现双方不断深化的全面战略伙伴关系。

各位嘉宾共同为纪念越泰建交50周年图片展开幕剪彩。图自越通社
各位嘉宾共同为纪念越泰建交50周年图片展开幕剪彩。图自越通社

越通社河内——值此越南与泰国建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，泰王国驻越南大使馆与越南通讯社（越通社）联合举办“外交视角：泰越关系50周年”图片展。展览通过大量珍贵历史图片和档案文献，系统回顾两国关系发展的重要里程碑，生动展现双方不断深化的全面战略伙伴关系。

展览带领观众重温越泰关系历程中的标志性时刻，包括1976年8月6日两国正式建立外交关系、1978年9月越南政府总理范文同首次访泰以及历次高层互访、重要合作文件签署和双边关系持续深化等重大事件。


展览特别展出了越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月底访问泰国以及泰国总理阿努廷·参威拉恭于2026年6月正式访越期间的珍贵影像。这些历史瞬间大多由越通社历代记者忠实记录，不仅具有重要新闻价值，也成为见证两国友好合作历程的宝贵史料。

除图片外，展览还展出了由越南内务部国家档案与文书局提供的珍贵历史档案以及泰国驻越大使馆收藏的相关文献，生动反映了两国从建交到合作发展的历史进程，为观众深入了解越泰关系——这一东盟最具活力、最富成效的双边关系之一——提供了重要史料支撑。

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泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里披隆雅在图片展开幕式上致辞。图自越通社


泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里披隆雅在开幕式上表示，此次展览是泰国驻越南大使馆全年建交50周年系列纪念活动的重要组成部分，旨在从多元视角展示两国伙伴关系的发展轨迹，传递泰越友谊历久弥新、代代相传、不断发展的信息。

她表示，展出的不仅有领导人互访、重要协议签署等历史性画面，也有一个微笑、一次握手、艺术家共同创作、企业携手合作等充满人文温度的瞬间。这些画面充分说明，外交不仅由政府推动，更深植于人民之间的日常交流，体现在教育、文化、创业合作及日益密切的人文往来之中。

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越共中央宣教与民运部副部长、越通社社长武越庄 图自越通社

越共中央宣教与民运部副部长、越通社社长武越庄在致辞中表示，在遴选展览图片的过程中，组委会深受历代越通社记者记录下的珍贵历史瞬间所感动。从建交初期的文化交流、经贸合作，到双方领导人的高层交往，这些影像共同见证了越泰友谊与合作不断深化的发展历程。

武越庄指出，“外交视角：泰越关系50周年”图片展不仅回顾了两国携手同行、共同发展的50年历程，也向今天和未来的两国人民传递继续巩固友谊的美好愿景，充分体现双方领导人和人民继续推动越泰全面战略伙伴关系朝着更加务实、高效方向发展的共同决心，为两国人民利益以及东盟共同体的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

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与会代表参观纪念越泰建交50周年图片展。图自越通社

本次展览在河内越南美术博物馆（阮太学街66号）举办，将持续向公众开放至7月30日。(完)


越通社
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