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革新民间外交工作 助力构建越南外交综合力量

在即将召开的第33次外交会议和第22次全国外事工作会议前夕，越南外交部副部长吴黎文就民间外交工作发表题为“革新民间外交工作 助力构建越南外交综合力量”文章。

国际游客体验包越南粽子。图自越通社
国际游客体验包越南粽子。图自越通社

越通社河内——在即将召开的第33次外交会议和第22次全国外事工作会议前夕，越南外交部副部长吴黎文就民间外交工作发表题为“革新民间外交工作 助力构建越南外交综合力量”文章。

文章写道，民间外交由祖国阵线、各政治社会组织、友好组织联合会、各地方、企业、知识分子、文艺界人士、宗教人士、海外越南人群体及各阶层人民在党的领导和国家的统一管理下开展。主体广泛、伙伴多元、内容丰富、方式灵活是民间外交的特征，也是其独特优势。

如果说党际外交具有战略定向作用，国家外交开展国家间正式关系，那么民间外交则深入社会各阶层和具体人群。通过友好协会、交流项目以及各组织、企业、大学、研究院之间的合作，民间外交建立了越南人民与国际友人亲近、持久的联系。

民间外交的力量首先是信任的力量，因为国与国之间的关系只有在得到人民的理解和善意支撑时才真正稳固。每一位公民都可以成为一名“使者”，助力传播和平、友好、活跃、富有特色的越南形象。

在党的领导下，民间外交取得了重要转变。越南与各国人民的友好合作关系通过双边友好协会网络不断巩固和拓展。除了传统交流外，日益涌现出与地方对接、贸易、旅游、教育、文化、创新和数字化转型相结合的合作模式。

民间外交与党际外交和国家外交紧密配合，为各项高层活动的开展作出了贡献。许多友好交流活动、人民论坛、青年和企业论坛在高访前后期间举办，营造了积极氛围，并将高层共识具体化为务实的合作项目。

多边民间外加活动有了新进展，越南人民的声音得以更广泛地传播，有助于提升越南积极负责的国际形象。国际资源动员工作取得显著成效，调动了非政府组织、基金、研究院、大学和企业的支持，为困难地区经济社会发展作出了贡献。对外信息、文化宣传和国家形象推广工作日益创新。海外越南社群仍然是越南民族不可或缺的一部分，也是越南的重要资源。

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越南和中国儿童代表与大使馆领导人合影。图自越通社

在取得重要成就的同时，民间外交工作仍存在不少局限。其中，将友好合作发展活动与争取资源的结合不够均衡；伙伴网络不够多元化；在数字空间的存在感和引领力仍较薄弱。研究、预测、数据库建设和干部队伍质量尚未跟上要求。

在世界形势快速变化、战略竞争加剧、许多民族、宗教、民主、人权问题存在政治化风险的背景下，民间外交需要进行同步革新。重点是从事务性思维转向战略思维，从被动反应转向主动作为，从短期转向长期，从单一途径转向系统途径。

首先，继续提高整个政治体系的认识和责任，将民间外交视为重要的、经常性的任务。各级党委和党组织需加强领导和指导，将此项内容纳入符合其职能任务的工作计划中。

二是，明确重心和重点，将民间外交与战略优先任务相结合。各项活动必须直接服务于维护和平稳定的环境、维护主权，推动经济社会发展，提升国际地位。友好交流需与经贸、科技、创新和绿色发展等具体合作挂钩。

三是，构建多层次、多领域、可持续的伙伴网络；主动接触青年、学者、专家、企业家以及在数字空间具有影响力的人士。在多边论坛上，需主动提出倡议，逐步从“参与”转向“贡献”和“引领”。

四是，在对外宣传与数字外交领域构建体系化能力。 组建由学者、专家及海外侨胞构成的骨干信息矩阵，提升对外传播的主动性与精准度；健全涉信息快速甄别与驳斥机制，筑牢舆论安全防线；依托大数据分析工具强化舆情态势感知，动态校准信息发布策略，实现内容供给与受众需求的精准匹配。

五是，革新评估工作，将效果衡量作为必要环节。建立指标体系并建立数据库以跟踪活动的效果和影响力，替代偏重数量形式的评估方式。评估结果作为参谋主张、选择伙伴和分配资源的依据。

六是，完善三大外交支柱之间的协调机制，确保党际外交、国家 和民间外交的协调联动。（完）

越南国会主席陈青敏。图自越通社

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越通社
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