越南呼吁开展国际合作，自然资源以促进和平与安全

越通社河内——联合国安全理事会（安理会）在位于纽约的联合国总部举行了题为“自然资源管理：和平、安全与繁荣的基石”的高级别公开辩论会，会议由刚果民主共和国外长（2026年7月安理会轮值主席国）主持。越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使出席并在辩论会上发表讲话。



据越通社驻纽约记者报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）以及来自 65 个联合国成员国、区域和国际组织的高级代表出席会议并发表讲话。



古特雷斯警告说，如果国际社会不采取果断和有效的行动，非法开采资源的现象将继续加剧不平等、动荡和暴力。古特雷斯呼吁结束这一现状，并确保整个资源价值链的公平性，其中各国家和社区必须是首要且最大受益于自身资源的主体。



阮海流在致辞中强调，在当前，特别是在能源转型和气候变化的背景下，自然资源与全球和平、安全及可持续发展之间的联系日益加深。阮海流公使呼吁国际社会采取全面、长远且符合各国实际情况的方法，将资源管理融入预防冲突、建设和平以及冲突后重建的努力中；确保拥有资源的国家和社区能够充分享有其资源带来的正当利益。



阮海流公使呼吁加强区域和国际合作，旨在制定和谐、透明的共同规则与标准，充分尊重各国对其资源的充分主权和所有权作用；避免将供应链政治化和武器化；加大在可持续矿产加工和利用方面对发展中国家的技术支持与技术转让力度。阮海流公使还强调，越南始终致力于推行负责任的资源管理，希望与各伙伴密切配合，使资源真正成为和平、繁荣与可持续发展的基础。（完）

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