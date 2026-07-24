越南力争打造高质量外资集聚高地

1956年，胡志明主席在接受英国记者罗斯坦采访时再次强调：“在平等互利原则基础上，我们愿意同世界各国建立外交和贸易关系。”

胡志明主席关于经济发展、对外开放、国际融入与交流合作的思想，与其“借助外部力量、激发内生动力”的理念一脉相承。因此，在两场抗战期间，尽管国际形势复杂多变，他老人家始终致力于拓展国际合作关系，争取国际友人的支持与帮助，不断增强越南的综合实力。

胡志明主席的国际融入思想被越南党和国家长期继承和发展，并贯穿于革命和建设各个历史阶段，特别是1986年实施革新事业以来得到全面贯彻落实。

经过近40年的革新开放，如今越南已成为一个高度开放、深度融入地区和世界经济体系的经济体。外商直接投资（FDI）也深刻塑造了越南经济的发展格局。目前，累计注册外资总额接近5500亿美元，有效期的外资项目超过4.6万个。

2026年前6个月，在全球投资流动尚未完全恢复的背景下，吸引外资依然成为越南经济的一大亮点。外商新注册资金达346亿美元，同比增长61%；实际到位资金达130.3亿美元，同比增长11.2%。

外资持续快速增长，不仅彰显了越南不断增强的投资吸引力，也为实施新一代外商项目招商引资战略奠定了坚实基础。

2026年6月8日颁布的越共中央第10号决议（10-NQ/TW），标志着越南吸引外资理念实现历史性转变。决议不再将投资规模和项目数量作为主要衡量标准，而是更加注重外资质量，要求吸引外商投资与提升国家战略自主能力、产业竞争力、科技创新能力和经济整体竞争力紧密结合。

因此，决议要求越南实现从“不惜一切代价吸引投资”向“有战略地选择投资”转变，重点吸引高新技术、人工智能（AI）、研发（R&D）以及具备技术转移和创新能力的战略性投资项目。

越南力争到2030年外商新注册资金达2000亿至3000亿美元，其中75%的资金来自拥有先进技术和现代管理优势的发达经济体。

与此同时，重点产业本地化率将提升至45%至50%，预计约有1万家越南企业将参与外资企业供应链体系建设，推动FDI生态体系成为提升国家竞争力和经济自主能力的重要引擎，共同建设一个更加开放包容、自立自强、繁荣发展的越南。（完）

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