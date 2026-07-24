Multimedia

图表新闻

越南力争打造高质量外资集聚高地

1946年12月，胡志明主席在致联合国的呼吁书中公开阐述了越南政府实行对外开放与合作的政策。他老人家指出：“越南愿与各民主国家在一切领域实行开放与合作政策。”

1956年，胡志明主席在接受英国记者罗斯坦采访时再次强调：“在平等互利原则基础上，我们愿意同世界各国建立外交和贸易关系。”

胡志明主席关于经济发展、对外开放、国际融入与交流合作的思想，与其“借助外部力量、激发内生动力”的理念一脉相承。因此，在两场抗战期间，尽管国际形势复杂多变，他老人家始终致力于拓展国际合作关系，争取国际友人的支持与帮助，不断增强越南的综合实力。

胡志明主席的国际融入思想被越南党和国家长期继承和发展，并贯穿于革命和建设各个历史阶段，特别是1986年实施革新事业以来得到全面贯彻落实。

经过近40年的革新开放，如今越南已成为一个高度开放、深度融入地区和世界经济体系的经济体。外商直接投资（FDI）也深刻塑造了越南经济的发展格局。目前，累计注册外资总额接近5500亿美元，有效期的外资项目超过4.6万个。

2026年前6个月，在全球投资流动尚未完全恢复的背景下，吸引外资依然成为越南经济的一大亮点。外商新注册资金达346亿美元，同比增长61%；实际到位资金达130.3亿美元，同比增长11.2%。

外资持续快速增长，不仅彰显了越南不断增强的投资吸引力，也为实施新一代外商项目招商引资战略奠定了坚实基础。

2026年6月8日颁布的越共中央第10号决议（10-NQ/TW），标志着越南吸引外资理念实现历史性转变。决议不再将投资规模和项目数量作为主要衡量标准，而是更加注重外资质量，要求吸引外商投资与提升国家战略自主能力、产业竞争力、科技创新能力和经济整体竞争力紧密结合。

因此，决议要求越南实现从“不惜一切代价吸引投资”向“有战略地选择投资”转变，重点吸引高新技术、人工智能（AI）、研发（R&D）以及具备技术转移和创新能力的战略性投资项目。

越南力争到2030年外商新注册资金达2000亿至3000亿美元，其中75%的资金来自拥有先进技术和现代管理优势的发达经济体。

与此同时，重点产业本地化率将提升至45%至50%，预计约有1万家越南企业将参与外资企业供应链体系建设，推动FDI生态体系成为提升国家竞争力和经济自主能力的重要引擎，共同建设一个更加开放包容、自立自强、繁荣发展的越南。（完）

#外商直接投资 #FDI #10号决议
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

国有经济

民营经济发展

从决议到实践

融入国际

越南—新纪元

相关新闻

越南继续成为全球供应链重构过程中的优先投资目的地。图自越通社

2026年上半年越南引进外资创下新纪录

越通社2026年上半年越南外商直接投资（FDI）引资取得积极成果，注册资本总额近346亿美元，同比增长61%。专家认为，要将投资者的信心转化为实质性和可持续的资金流入，越南需要继续提高吸收能力、完善体制并改善投资环境。

位于胡志明市新福坊的晓星化工厂一角（韩国投资项目）。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：吸引高质量外资的战略

凭借累计超过1468亿美元的外商直接投资（FDI）资金，胡志明市已确立了其全国领先的投资吸引地位。在政治局于2026年6月8日颁布关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议后，该市正率先转型：不再不计代价地吸引FDI，而是重新定位伙伴关系，愿意提供最佳条件、虚心学习，但坚决筛选低质量资本，朝向实质、绿色、数字和可持续发展。

2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%

2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%

截至2026年6月30日，越南吸引外商投资注册总额达346.5亿美元，包括新批项目注册资本、追加注册资本以及外国投资者出资购股金额，同比增长61%。2026年上半年，越南实际到位外商直接投资额预计达130.3亿美元，同比增长11.2%，创近5年来同期最高水平。

在宁平省福山工业园区MCNEX VINA有限责任公司（100%韩资）工厂内，生产用于出口的摄像头模组及电子元件的生产线。图自越通社

大华银行将越南2026年GDP增长预测大幅上调至8.5%

在越南经济上半年增长超出预期后，新加坡大华银行（UOB）大幅上调越南2026年GDP增长预测至8.5%，显著高于此前7%的水平。此次调整得益于制造业、投资及外商直接投资（FDI）持续增长，尽管经济仍面临地缘政治紧张和全球贸易不确定性等多重风险。

外商直接投资（FDI）公司——Bandai（越南）公司为近1000名工人提供稳定的就业机会。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：统筹部署吸引新一代FDI的方案

越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议将重点放在促进绿色经济和数字经济发展上，并与技术转让相结合，增强与国内企业的对接。许多专家认为，这是越南实现可持续发展的战略杠杆，同时也对基础设施能力和环境保护标准提出了新的要求。

更多

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。

越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元

越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元

今年上半年，监察部门在监察工作中共发现经济违法违规金额446,000亿越盾（约合17.02亿美元），涉及土地4824.6公顷；建议追缴上缴国家财政6315亿越盾（约8858万美元）和201.2公顷土地等。

河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助

河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助

2026年6月2日在河内市第十七届人民议会（2026－2031年任期）第三次会议（专题会议）上通过《关于向河内市居民提供社会保障政策的决议》，其中河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助。

纪念西贡－嘉定市正式荣幸以胡志明主席名字命名50周年

纪念西贡－嘉定市正式荣幸以胡志明主席名字命名50周年

50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情。

自2026年7月6日起河内市开放免费芯片公交卡登记

自2026年7月6日起河内市开放免费芯片公交卡登记

为进一步提升服务质量，为市民特别是老年人提供更加便捷的出行服务，河内市交通管理与运营中心（Tramoc）正式发行免费实体芯片电子公交卡，面向符合本市补贴公交线路免费乘车政策的乘客。旧版免费公交卡（未配备芯片）仍可继续使用至2026年12月31日，因此，仍在使用旧版公交卡的市民无需立即更换

2026年前6月越南GDP同比增长8.18%

2026年前6月越南GDP同比增长8.18%

026年上半年，越南全国经济社会发展总体保持积极向好态势，各行业、各领域均取得积极成效。2026年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，高于2025年同期7.63%的增幅。

将首都河内建设成为科技、创新、数字技术和高价值服务中心

将首都河内建设成为科技、创新、数字技术和高价值服务中心

越南政府发布第158号决议，公布落实2026年3月17日政治局关于建设和发展新时代河内的第02号决议的政府行动计划。该计划的目标是以人民为发展的中心、主体、目标和动力，以人民生活质量和幸福为衡量标准，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为核心动力，建设和发展首都，促进快速、可持续增长，提升河内新时代的竞争力。