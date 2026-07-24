越南全国公共投资资金拨付额逐渐增加

越通社河内——加快资金拨付进度与提高公共投资管理效率相结合，被确定为一项重点任务，旨在同时实现推动经济增长和提高社会投资资金使用效率的双重目标。



资金拨付率达计划的35.5%



越南财政部表示，今年前六个月，全国公共投资资金拨付额达356万亿多越盾，完成政府总理交付计划的35.5%。与2025年同期相比，拨付率基本持平，但由于2026年公共投资计划总资金创历史新高，因此实际拨付资金规模同比增加了38.4万亿越盾。



在公共投资拨付领先的地方组别中，河内市成为一大亮点，已拨付总理交付计划资金的51.8%，绝对额达62万亿多越盾，拨付率居全国第三，绝对额居全国第一。



河内市财政局局长阮玉秀表示，该市已明确将公共投资资金拨付列为核心政治任务，是推动2026年及后续年份增长的重要动力。



在安江省，2026年全省公共投资计划总资金达28.6万亿多越盾，今年前六个月已拨付8.6万亿多越盾，完成政府总理交付计划的32%以上。对于服务2027年APEC领导人会议周的各个基础设施项目，拨付率达38%以上，高于平均水平。



为加快公共投资资金拨付进度，助力实现增长目标，安江省已建议政府考虑完善重点项目的特殊机制，为战略性基础设施项目、数字化转型项目及服务APEC的项目追加中央预算资金。



注重公共投资效率



尽管今年前六个月公共投资资金拨付率尚未达到预期，但积极的一面在于已呈现出十分明显的复苏和提速趋势，反映出各部委和地方在决心推动这一经济重要增长动力方面所作出的巨大努力。



财政部基础设施发展司司长黎成军认为，从资金使用效率的角度来看，快速拨付只是必要条件，最终目标是提高投资效率。因此，若公共投资项目进度拖延、多次调整或迟迟未能投入运营，将增加成本并降低资金使用效率，从而对 ICOR 系数（投资增量产出比）产生不利影响。



据统计局的数据，2024 年至 2025 年阶段的平均 ICOR 系数分别为 5.79 和 5.15。为在 2026-2030 年阶段将 ICOR 指数降至 4.5-4.8 的水平，需要各部委、行业和地方在组织实施中密切配合并抱有极大的决心，同步实施具有长期战略眼光的解决方案，做好资金拨付工作，提高公共投资资金的使用效率。



此外，通过将资源集中于具有战略性、连接性和高度辐射效应的基础设施项目，发挥公共投资在引导和撬动社会资源方面的带头作用；加大在公共投资管理中的数字化转型和信息技术应用力度。



作为经济社会发展战略参谋机关，在今年最后几个月，财政部要求部属各单位与各部委和地方紧密配合，争取完成2026年计划资金100%的拨付目标，并与提高资金使用效率挂钩，从而为经济创造强劲弹升动力。（完）





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