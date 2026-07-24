越南商品进一步扩大在阿根廷市场的布局

越通社河内——越南工贸部7月23日称，越南驻阿根廷大使馆商务处已与科迪勒拉啤酒公司（Cordillera Brewing Co.)代表Gabriel Airoli举行工作会谈，就越南商品进口及拓展拉丁美洲地区分销网络的合作机会进行讨论。



会谈中，阿方表达了对越南咖啡，尤其是用于阿根廷、巴拿马和乌拉圭烘焙加工的绿咖啡豆的兴趣。这是一个非常积极的信号，因为阿根廷国内完全没有生产咖啡，100%依赖进口。



此外，阿根廷咖啡市场规模今年预计约达1.35亿美元，并保持每年5%的稳定增长。此外，科迪勒拉啤酒公司也希望寻找腰果、胡椒、肉桂、八角、各类香料、天然橡胶、藤竹编织产品、手工艺品及部分加工食品的越南供应商。



双方还就后疫情时代国际市场的消费趋势进行了交流。据科迪勒拉啤酒公司代表介绍，该国对啤酒、葡萄酒及部分含酒精饮料的需求目前正在下降，而对高品质咖啡、加工食品、果干、营养坚果及高附加值产品的需求持续增长，为越南商品开辟了诸多机遇。



Gabriel Airoli表示，该公司正专注于拓展巴拿马和古巴的分销系统，同时希望与越南企业合作，在初期阶段进口适当规模的商品，待市场稳定发展后逐步扩大产量。



越南驻阿根廷大使馆商务处代表向阿方介绍了越南的生产和出口能力，并同意提供越南企业名单、产品目录及联系方式，供科迪勒拉啤酒公司研究并直接对接。



双方同意，继续保持信息交流，推动企业对接，逐步开展贸易合作活动，助力越南商品在阿根廷、巴拿马、乌拉圭和古巴等市场扩大存在。（完）

越通社