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释放发展资源 培育新的发展动能

越共中央十四届三中全会围绕13项重要议题展开讨论，通过了一系列重大决策，着力推动四大战略性转变，聚焦破解发展瓶颈，释放各类资源，为国家发展培育新的增长动能。会议释放出的积极信号，正得到各地方，企业界和广大民众的广泛认同与积极响应。

根据会议部署，中央各项决策将重点推动四大战略性转变，包括：提升党的领导能力，执政能力和党政机关运行效能；统筹发展空间布局，充分发挥国家资源整体效益；确立以生产率，知识，科技和人才为支撑的发展模式；增强风险防范能力，发展韧性和应对新挑战的适应能力。

每一项决策都必须回答三个关键问题：破解了哪些发展瓶颈？培育了哪些新的发展能力？需要具备哪些条件，才能确保各项决策落地见效？

越共中央总书记，国家主席苏林：我建议各位中央委员围绕会议议题深入开展分组讨论，在大会上充分发表意见，直接对决议草案，行动纲领和行动计划提出建议。发言要简明扼要，直奔主题，做到观点鲜明，论证充分，建议明确，方案清晰，为进一步完善中央决策作出直接贡献。任何决策和选择，都必须把国家和民族利益，人民合法正当权益以及国家长远发展利益放在首位。

在这一指导精神引领下，各地正积极推动中央决策部署落地落实。作为河内市服务，商贸，金融和旅游业的重要中心，河内市南门坊按照精简，高效的原则运行两级地方政府管理模式，围绕实现两位数经济增长目标，全力破解首都五项紧迫发展瓶颈。今年前6个月，尽管辖区面积较小，人口密度较高，该坊财政预算收入仍完成全年计划的84%。

河内市南门坊人民委员会主席阮国环：作为首都河内的中心城区，我们拥有深厚的历史文化资源。贯彻落实《首都法》和中央三中全会精神，我们将重点发展文化产业，商业中心和夜间经济，为首都实现两位数经济增长贡献力量。

不仅地方政府，企业界也期待新出台的各项决策持续优化投资营商环境。行政审批改革有效降低了企业时间和经营成本，为企业恢复生产，扩大经营创造了更加便利的条件。

PHM公司总经理阮日安：过去一段时间，越南住宿和旅游业面临不少困难。但随着行政审批制度改革不断推进，如今企业一次办理即可完成过去需要往返三次才能办成的事项，大幅节省了时间和成本，为企业发展提供了极大便利。

对于知识界和知识产权领域企业而言，向以生产率，知识，科技和人才为支撑的发展模式转型，被认为具有重要的战略意义，将为创新驱动发展和提升国家整体竞争力奠定坚实基础。

SB律师事务所董事长阮青河：作为一名律师，同时也是企业经营者，我认为总书记，国家主席苏林在中央三中全会上释放的改革信号十分积极。制度本身就是一种资源，也是推动发展的重要动力。如果各项改革举措能够得到全面落实，就能建立更加有利于企业发展的制度环境，为企业发展注入新的动力。

中央三中全会结束后，各项决议和结论将进一步细化为具体行动方案和实施计划，明确目标，路线图和预期成果，持续释放发展资源，培育新的发展动能，为推动国家高质量发展提供坚实支撑。（完）

#越共中央 #三中全会 #两位数增长 #国家政策
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