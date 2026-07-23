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关爱革命有功人员是一贯方针 彰显社会主义制度浓厚的人文关怀

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际， 2026年全国革命有功人员感恩大会，并正式启动“进一步关爱革命有功人员”运动在河内举行。越南政府总理黎明兴出席会议并发表讲话。

黎明兴代表党和国家领导人，向革命老前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄、伤残军人、烈士亲属以及全国革命有功人员致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

黎明兴强调，79年来，党和国家始终把关爱革命有功人员作为一贯方针和重要政治责任，也是越南民族“饮水思源”的优良传统，充分体现社会主义制度深厚的人文关怀。

黎明兴表示，越南实现国家统一50多年后，目前仍有约17.5万具烈士遗骸尚未找到，约23万座无名烈士墓。全党、全国和全军正全力实施“500昼夜加快搜寻、迁葬和确认烈士遗骸身份专项行动”。截至目前，共搜寻归集1482具烈士遗骸和7座烈士集体墓，完成8462公顷雷区和爆炸物清除工作。

面向2027年荣军与烈士节80周年，黎明兴正式启动“进一步关爱革命有功人员”运动，呼吁各级党委、政府、全国人民、企业、社会组织、海外侨胞及国际友人参与，共同营造尊崇英雄、关爱有功人员的良好社会氛围。

会上，党和国家领导人将多位革命烈士的珍贵遗物郑重移交给烈士家属。黎明兴还向在场的各位越南英雄母亲赠送慰问品，表达崇高敬意和深切感恩。党和国家领导人同时向革命有功人员亲属、革命老干部、老前辈及人民武装力量英雄代表赠送多份慰问品。（完）

#英雄母亲 #烈士
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500 个昼夜行动

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