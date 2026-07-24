七月追忆：重返宣光省渭川战场

在468高地，时隔四十多年重返故地的退伍军人、烈士亲属和各地群众怀着无比崇敬的心情敬献香火，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士。

在袅袅香烟中，不少人默默追忆那些永远长眠于祖国边疆的战友。正是他们的牺牲换来了今天祖国的和平统一。

富寿省退伍军人武文富：“时隔42年再次回到战场，我看到这里发生了很大的变化，内心感慨万千。许多战友为了保卫祖国边疆献出了宝贵生命。今天，我们来到这里焚香祭奠，深切缅怀为祖国英勇牺牲的英雄烈士。”

富寿省退伍军人 武玉进：

“站在纪念碑前，我又想起那些至今仍长眠于山洞、岩缝中、尚未找到的战友。我们始终相信，在党和国家的关心下，在烈士遗骸搜寻队的不懈努力下，他们终将回到祖国和亲人的怀抱。”

为确保各项纪念活动庄重有序举行，边境地区清水乡政府提前制定周密方案，安排工作人员在渭川前线英雄烈士纪念祠及各高地接待、引导前来祭奠的各界代表团。

热情周到的接待不仅体现了越南民族“饮水思源”的优良传统，也让更多人在重返昔日战场时，进一步了解这片英雄边疆土地所承载的历史记忆。

宣光省清水乡人民委员会主席 黎孟勇：“七月是感恩烈士、纪念荣军烈士日的重要月份。我们成立了工作指导组，安排干部在各纪念点做好接待和服务工作，迎接各地前来祭奠的代表团。”

战争虽已远去四十多年，但在渭川战场寻找战友的脚步从未停歇。在茂密山林间，在曾经硝烟弥漫的各处高地，烈士遗骸搜寻队官兵依然坚持不懈地寻找每一处可能留下的线索。

宣光省军事指挥部烈士遗骸搜寻队队长 陈光辉上校：“我们深知，这是一项无比光荣的使命。全体官兵都坚定决心，不惧烈日，不畏风雨，努力在‘500个昼夜战役’中尽可能找到更多烈士遗骸。”

七月终将过去，但渭川战场的记忆不会褪色。每一炷清香、每一次重返故地、每一位被找到的烈士都在提醒着今天的人们：和平是无数先烈用鲜血和生命换来的。这也是一份代代相传的崇高敬意，让历史永远不会被遗忘。（完）