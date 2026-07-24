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一周要闻：越共第十四届中央委员会第三次全体会议隆重举行

越共第十四届中央委员会第三次全体会议本周在首都河内举行。会议围绕党建、发展战略、国土规划及国家安全等重大议题展开深入讨论。

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听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。

在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:

越共第十四届中央委员会第三次全体会议隆重举行

越南与加拿大面向未来提升双边关系水平

莱州省积极克服洪灾影响，加快灾区建房进度

越南航空增租19架波音737 MAX 8 扩大航线网络

河内获评全球第二大服务最友好城市

越通社
#一周要闻

党代会

越南—新纪元

最新播客

越南首次当选国际海洋法法庭法官 彰显国际地位与法律实力新高度

越南首次当选国际海洋法法庭法官 彰显国际地位与法律实力新高度

越南法学专家首次当选国际海洋法法庭（ITLOS）法官，不仅体现了国际社会对越南积极、负责任参与全球事务的高度认可，也彰显了越南国际法事业的发展成果，以及越南法律专家队伍不断提升的专业能力和国际影响力。这是越南外交界人士和国际专家在接受越南通讯社记者采访时，对这一历史性事件作出的评价。

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让青春在创业中激扬，在创新中闪光

让青春在创业中激扬，在创新中闪光

在现在生活中，创业早已不再只是企业家的专属话题，而是正在高校乃至中小学校中广泛兴起的一股热潮。从源于生活的朴素创意出发，越来越多的学生敢于担当，将兴趣和热情转化为现实项目，打造出兼具创新性、实用性和社会价值的产品。各类创新创业大赛也吸引了越来越多学生参与，成为青年展示胆识、创新思维和敢想敢干精神的重要平台。

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国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

六月如约而至，带来了孩子们清澈的笑声，也唤起了关于童年最美好的记忆。值此“六一”国际儿童节到来之际，在今天的播客节目中，我们将为大家讲述2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程。在这里，才华得到展翅飞翔的机会，人文价值不断传播，越南儿童也充满热爱与创新绽放童年光彩。

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一周要闻：极端高温来袭 全国用电量连续刷新纪录

一周要闻：极端高温来袭 全国用电量连续刷新纪录

本周，极端高温天气导致越南全国用电量连续刷新纪录。据国家电力系统与市场调度运行公司消息， 5月26日国家电力系统及北部地区系统在最大功率和用电量上同步创下2026年新高。其中，国家系统最大功率达58,103兆瓦，较2025年纪录增长5.7%；日产量达12.12亿千瓦时，增长9.1%。北部系统最大功率达29,716兆瓦，增长5.4%；产量达6.29亿千瓦时，增长5.4%。

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一周要闻：越南U17足球队创造历史，夺得世界杯入场券

一周要闻：越南U17足球队创造历史，夺得世界杯入场券

在2026年U17亚洲杯决赛阶段C组最后一轮比赛中，越南U17国家队以3比2战胜阿联酋U17队，创造了历史性里程碑。凭借这场胜利，由主教练Cristiano Roland率领的越南队成功夺得小组头名，并正式获得2026年U17世界杯参赛资格。越南U17队是东南亚唯一获得世界杯参赛资格的男足队。

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数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

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从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

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