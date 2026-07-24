经济

越南力争到2035年跻身全球金融中心前75名

越南政府副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮文胜于2026年7月22日签署第04/QĐ-HĐĐHTTTC号决定，批准了至2035年越南国际金融中心发展计划（以下简称《计划》）。

胡志明市一角。图自越通社
胡志明市一角。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮文胜于2026年7月22日签署第04/QĐ-HĐĐHTTTC号决定，批准了至2035年越南国际金融中心发展计划（以下简称《计划》）。

该计划设定了多项宏大目标。其中，力争在2031-2035年期间，拓展和完善现代金融生态系统，包括资本市场、绿色金融、数字金融、金融科技，提升国际金融中心的多元化、深度和互联互通水平。

同时，发展成为在亚太及全球金融网络中发挥资金流枢纽作用、具有显著地位的金融中心。力争根据全球金融中心指数（GFCI）或同等国际指数（定期发布）跻身全球前75大金融中心、亚太地区前25大金融中心、东盟地区第3大金融中心，为提高经济金融资源动员和配置能力作出贡献，为实现国家快速可持续发展目标做出贡献。

关于发展方向，《计划》明确指出：越南胡志明市国际金融中心有望发展成为拥有全面、多元化金融生态系统的国际金融中心，其重点发展资本市场，提供传统和深层次金融服务，发挥资金筹集、投资、支付、金融产品发行和交易等金融服务之间的协同效应和互补作用；资产管理、基金管理、绿色金融和数字金融；商品市场及与国际贸易和物流挂钩的商品衍生品市场。

越南岘港市国际金融中心将发展成为金融技术创新型国际金融中心，其重点发展数字资产、数字支付、资产数字化；建立和运营专业平台和交易所；与创新、创业、贸易融资、供应链融资和可持续金融相结合的金融服务；在金融领域对新技术、产品、服务和商业模式进行可控试点。

该计划同时提出了多项目标，包括同步完善关于国际金融中心的特殊体制、模式和机制；制定优惠政策机制，为投资者营造有利环境；发展金融市场生态系统；高素质人力资源等。（完）

越通社
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