📝时评 越共中央三中全会四大转变：机构精简成效的关键在于提升治理能力

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上发表指导讲话时指出，本次中央全会的重要任务，是将越共十四大提出的发展方向转化为释放国家发展资源的重大决策。其中，首要转变在于推动改革从单纯的机构调整，迈向全面提升党的领导能力、执政能力以及党、国家和整个政治体系运行质量。



经过一年多的行政区划和机构改革，越南各级行政体系持续精简，中间层级进一步压缩，各部门职能、任务与权限逐步厘清，分级授权稳步推进，基层政府作用日益增强。



在中央层面，政府组成机构由原有的22个部和部级机构精简至17个，政府直属机构由8个减为5个；各部委内部机构同步优化，大幅压缩司、局、分局及同类机构，并取消总局建制。



在地方层面，全国省级行政单位由63个调整为34个；乡级行政单位整合为3321个，包括2621个乡、687个坊和13个特别行政区，同时撤销696个县级行政单位。



推进国家机构和政治体系精简，核心目标之一是降低经常性财政支出。目前，经常性支出约占国家财政总支出的70%，明显高于行政体系较为先进国家48%至50%的水平。



经常性支出占比过高，势必挤压发展投资空间，加大陷入“中等收入陷阱”和削弱国家竞争力的风险，不利于实现2030年跻身中等偏高收入国家、2045年成为高收入国家的既定发展目标。



需要指出的是，机构精简本身并非最终目标，而是实现更高层次发展的重要手段。



苏林明确指出，机构精简仅为推动国家迈向更加完善“新版本”奠定基础条件。改革的终极目标，在于实现党的领导更加高效、国家治理更加科学、行政运行更加快捷、公共服务更加优质、人民生活水平持续提升。



从客观角度看，机构调整有助于减少资源浪费、精简组织架构、优化工作流程。然而，若机构运行效率、执行能力与治理成效未能同步提升，人民群众所享公共服务质量未有明显改善，改革便难言成功。



因此，当前机构精简改革能否取得实质性成效，关键在于是否真正实现从政治体系“机械式整合”向提升实际运行质量与治理效能的根本转变。



当前，越南政治体系由越南共产党、国家机关、越南祖国阵线及各政治社会团体构成，坚持党的统一领导。



衡量第一步改革是否取得成功，首要体现于党的决策能力不断提升，能够根据不同革命与国家发展阶段制定切合实际的发展方针，使各项决议、指示及时破解制约国家发展的重大瓶颈。



农业与环境部已削减行政手续办理时间共计8987天。图片来源：越通社

党的执政能力提升，还集中体现于不断创新执政方式，推动党的主张迅速落地见效，切实改变“决议好、落实难”的现实困境。



国家治理能力提升，则要求摒弃地方分割、各自为政的传统管理思维，转向统筹全国发展空间的一体化治理，通过宏观调控营造公开、公平、透明的投资环境。



高效治理同时意味着，各职能部门须由被动应对具体事务，转向主动预测和防控环境、安全、经济等领域风险，彻底消除部门间职责交叉与重叠，推动公务员严格按照“目标明确、任务明确、权限明确、资源明确、责任明确、时限明确、成果明确、成效明确”的原则履职尽责。



与此同时，广泛应用数字技术优化行政审批和公共服务，坚持以人民为中心，亦是现代国家治理的重要体现。



衡量国家治理水平的重要标志，在于人民群众的信任度与满意度。这要求政府治理理念由“管理型政府”向“服务型、发展型政府”加速转变。



人民生活水平的持续改善，既是国家治理现代化的核心衡量标准，也是第一步改革的根本目标，更是越南党和国家推进国家发展的最高追求。



越南党和国家的一切方针政策，始终以服务祖国、服务人民、不断提高人民物质与精神生活水平为最高目标。



正如苏林总书记2025年10月14日在胡志明市第一次党代表大会上所指出：“新时代的发展，不仅要看经济增长速度，更要看人民生活质量、社会繁荣程度和人民幸福水平。”（完）



