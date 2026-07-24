时政

越南颁布国家公文海牙公约认证实施指引议定

2026年7月23日，越南政府颁布议定，对1961年10月5日《关于取消外国公文书认证要求的公约》（海牙公约）的认证实施作出具体指引。

附图。图自政府报
附图。图自政府报

越通社河内——2026年7月23日，越南政府颁布议定，对1961年10月5日《关于取消外国公文书认证要求的公约》（海牙公约）的认证实施作出具体指引。

该议定明确规定：对越南公文签发海牙认证的权限、程序与手续；在越南接收和使用《海牙公约》缔约国已签发海牙认证的公文；验证海牙认证以及实施《海牙公约》的国家管理工作。

根据规定，“海牙认证”是指由越南或公约缔约国主管机关签发的证明，用于确认公文的来源，包括签字、身份、签署人权限以及公文上印章（如有）的真实性。海牙认证不确认公文的内容或形式，适用于越南与同越南具有适用关系的公约缔约国之间流通的公文。

议定规定，机构、组织和个人可申请对其自身或他人的文件资料办理海牙认证，无需提供授权书。

属于海牙认证签发范围的越南公文包括：司法诉讼与判决执行机关或有权人员依法制作、颁布或确认的公文；行政文书（户籍、国籍、司法履历、文凭证书、健康检查证明及其他行政文书）；公证书（依法经过公证的合同、交易、译本及副本）；认证文书（核对副本、签字、译员签字、合同交易认证）；越南机关、组织或有权人员在履行职能任务时依法制作、签发或确认的其他公文（本议定第11条第1款规定的例外情况除外）。

在申请办理海牙认证的递交方式方面，申请人可在“一站式”服务窗口直接递交或通过邮政服务递交，或者在国家服务门户网站或国家身份识别应用上在线全程办理。

在主管机关方面，越南外交部是越南签发海牙认证的主管机关。外交部长具体规定实施机构以及向省级人民委员会下放签发权限的路线图。海牙认证的签发工作在签发机构总部进行。（完）

越通社
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #越南 #国家公文 #海牙公约认证 #关于取消外国公文书认证要求的公约 越南
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

相关新闻

《1954年日内瓦协定——越南外交史上的里程碑》

《1954年日内瓦协定——越南外交史上的里程碑》

1954年5月8日，就是越南军民取得“震惊世界、威震五洲”的奠边府大捷后的第二天，日内瓦会议正式开始讨论恢复印度支那和平问题。经过75天紧张而复杂的谈判，包括7次全体会议和24次代表团团长级会议，《日内瓦协定》于1954年7月21日正式签署。协定确认了越南的独立、主权、统一和领土完整，同时规定外国军队必须撤出印度支那，军事分界线仅具有临时性质，印度支那三国将分别举行自由普选，实现国家统一。

更多

富寿省永安市坊级公共行政服务中心。图片来源：越通社

📝时评 越共中央三中全会四大转变：机构精简成效的关键在于提升治理能力

越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上发表指导讲话时指出，本次中央全会的重要任务，是将越共十四大提出的发展方向转化为释放国家发展资源的重大决策。其中，首要转变在于推动改革从单纯的机构调整，迈向全面提升党的领导能力、执政能力以及党、国家和整个政治体系运行质量。

会议场景 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第四个工作日）

越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议7月23日进入第四个工作日。与会代表围绕中央机构职能调整、国家安全战略、社会治理及设立中央直辖市等重大议题进行了深入讨论。

越南外交部长黎怀忠与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。图片来源：越通社

第59届东盟外长会议：越南倡议推动东盟—欧盟关系实现务实、可持续发展

在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议 图自越通社

越共中央公布5项干部任免决定

7月23日上午，越共中央在总部举行干部任免决定公布会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议，并代表越共中央政治局、中央书记处向5名干部颁发任命决定。

安江省边防部队巡逻艇在富国海域开展巡逻管控。图片来源：越通社

安江省边防部队全力做好2027年APEC会议安保工作

富国特区不仅是安江省的旅游和经济中心，也是越南西南海域重要的国防安全战略要地。在2027年亚太经合组织（APEC）年即将到来之际，安江省边防部队积极同有关职能部门，主动制定并同步实施各项安保方案，全力确保APEC领导人会议周绝对安全，为展现一个安全、稳定、友好、好客的越南形象作出贡献。