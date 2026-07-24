☀️越通社早安咖啡（2026.7.24）

越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议场景 图自越通社

越通社河内——·越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议7月23日进入第四个工作日。与会代表围绕中央机构职能调整、国家安全战略、社会治理及设立中央直辖市等重大议题进行了深入讨论。阅读全文



·越通社记者马尼拉报道，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别与菲律宾外长玛利亚·特蕾莎·拉萨罗（Maria Theresa Lazaro,）和挪威外长埃斯彭·巴尔特·艾德（Espen Barth Eide）举行了双边会晤。阅读全文



·在第59届东盟外长会（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠出席在菲律宾马尼拉国际会议中心举行的第14届湄公河—韩国外长会议并发表讲话。阅读全文



·在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席了第16届东亚峰会外长会议（EAS）。阅读全文



·越南通讯社记者马尼拉报道，出席在菲律宾举行的第 59 届东盟外长会（AMM-59）及相关会议期间，7 月 23 日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领越南代表团出席了第 33 届东盟地区论坛（ARF）。阅读全文



·菲律宾驻印度大使何塞·F·伊格纳西奥（Josel F. Ignacio Manila）在印度外交部长苏杰生前往菲律宾马尼拉出席东盟外长会议及相关会议前夕接受记者的采访时，高度评价印度在实现东盟各项目标中的作用，并表示，印度始终是大力支持东盟团结及其在区域架构中中心地位的伙伴。他认为，印度与东盟在印太地区的愿景上存在共识，印度的印太倡议（IPOI）与东盟印太展望（AOIP）有许多相似之处，为双方加强合作奠定了良好基础。阅读全文

东盟各国代表出席第14届东盟教育部长会议。图自越通社

·越通社驻新加坡记者报道，7月22日至23日，新加坡主持召开了第14届东盟教育部长会议（ASED 14）、第8届东盟与中日韩（10+3）教育部长会议及第 8 届东亚峰会（EAS）教育部长会议，旨在就教育合作交换意见并加强区域合作。来自11个东盟成员国代表团，以及相关伙伴国家代表和东盟秘书处官员出席了上述会议。阅读全文



·7月23日，越南外交部副部长阮明姮在外交部驻地会见了美国新任驻越南特命全权大使詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉（Jennifer Wicks）。阅读全文

外交部发言人范秋姮。越南外交部供图

·越南外交部例行记者会：越南要求有关各方严格且充分落实《东海各方行为宣言》。阅读全文



·越南政府副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮文胜于2026年7月22日签署第04/QĐ-HĐĐHTTTC号决定，批准了至2035年越南国际金融中心发展计划。阅读全文



·7月23日，越南驻日本大使馆与日本群马县政府在日本首都东京联合举办了题为“推动数字化转型领域中公私合作”的经济座谈会。阅读全文



·在实施四个多月后，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”（500个昼夜行动）已取得多项重要成果，向那些为祖国英勇牺牲的烈士致敬。阅读全文



·在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与欧盟委员会副主席、欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）举行了双边会晤。阅读全文

越南部队争分夺秒为莱州省芒炭灾民重建家园。图自越通社

·山洪暴发导致莱州省芒炭（Mường Than）地区遭受严重的人员和财产损失。失去了房屋的 24 户居民迅速获得莱州省的帮助，为其修建新房，力争在8月30日前完工，迎接群众入住。阅读全文



·第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议（世界遗产大会）于韩国釜山举行期间，7月23日，世界遗产委员会主席李炳贤（Lee Byong Hyun）落槌通过了第48 COM 7B.25号决议，批准《关于升龙皇城中轴线整治与修缮愿景》。阅读全文



·联合国安全理事会（安理会）在位于纽约的联合国总部举行了主题为“自然资源管理：和平、安全与繁荣的基石”的高级别公开辩论会，会议由刚果民主共和国外长（2026年7月安理会轮值主席国）主持。越南常驻联合国代表团副代表阮海流公使出席并在辩论会上发表讲话。阅读全文



·值此荣军烈士节79周年（1947.7.27－2026.7.27）之际，越南全国各地纷纷举行缅怀英雄烈士和革命有功人员的纪念与感恩活动。（完）